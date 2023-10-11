Володин пригрозил релокантам статьей о госизмене и этапом туда, «где нет лета»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантов, финансировавших ВСУ или критиковавших Россию, при возвращении на родину могут обвинить по статье о госизмене. Размещать релокантов господин Володин предложил не в Магадане, как он предлагал делать ранее, а там, «где нет лета».

«Такие поступки имеют отношение к ст. 275 УК ''Госизмена''. Поэтому, правильно, надо проверить с вами, если сейчас они начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявления против страны и еще финансировали вооруженные силы Украины, конечно, мы должны с вами взять и подобрать то место, куда их лучше сразу отправлять»,— сказал господин Володин на закрытой части заседания Госдумы (цитата по «Прайму»).

Кроме того, Вячеслав Володин скорректировал свое вчерашнее предположение. Накануне, 10 октября, он заявил, что «радующимся выстрелам по России» релокантам «обеспечен Магадан». После этого губернатор Магаданской области Сергей Носов сказал, что Колыма «не примет предателей и релокантов» и что региону нужны «трудолюбивые и талантливые люди».

«Но это не Магадан. Магадан — территория развития. Это скорее всего, как предложил Николай Харитонов (депутат Госдумы) должны быть рудники, и территорию надо посмотреть там, где у нас погода более постоянная, чтобы там не было лета»,— заявил Вячеслав Володин.

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Анастасия Ларина