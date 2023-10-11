Магаданский губернатор отказался принимать релокантов

Губернатор Магаданской области Сергей Носов на встрече с учителями заявил, что Колыма не примет предателей и релокантов. По его словам, региону нужны трудолюбивые и талантливые люди. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «радующимся выстрелам по России» релокантам «обеспечен Магадан».

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«Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более, эти клише от релокантов прошлого. Они, к сожалению, имеют место быть»,— сказал губернатор Носов (цитата по «РИА Новости»).

Губернатор Магаданской области призвал избавляться от этих клише. По его словам, на Колыме живут «прекрасные люди, работают настоящие патриоты своей страны». «Поэтому нам сюда нужны грамотные, образованные и профессиональные люди»,— добавил он.

Вчера, 10 октября, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в ходе заседания, что релокантам, «радующимся выстрелам по России» и желающим победы Киева, лучше не возвращаться в страну. По его словам, противном случае им «обеспечен Магадан». За день до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что «родина гражданам угрожать не может».

По данным Forbes, по состоянию на октябрь 2022 года из России с начала прошлого года уехали примерно 700 тысяч человек. По оценкам демографа Игоря Ефремова, речь идет о 400–500 тыс. уехавших. Демограф Алексей Ракша говорил, что разброс оценок числа уехавших в 2022 году варьируется от 450 тыс. до 800 тыс. человек.

Что происходит после ввода войск России на Украину — читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина