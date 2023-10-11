ФАС предложила повысить тарифы «Транснефти» на прокачку нефти на 7,2% в 2024 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила повысить тарифы на услуги «Транснефти» (MOEX: TRNFP) по прокачке нефти в среднем на 7,2%. Согласно проекту приказа, размещенного на портале правовой информации, новые тарифы должны быть установлены с 1 января 2024 года.

В пресс-службе ФАС уточнили «Интерфаксу», что изменение тарифов необходимо для обеспечения операционных расходов, а также в связи с реализацией инвестиционных программ и реконструкциями магистральных трубопроводов.

Согласно документу, тариф на транспортировку нефти по маршруту:

Тайшет—Мегет/«Ангарская НХК» может быть повышен с 409,6 руб. за тонну (без НДС) до 439,13 руб.;

Ярославль 3—Приморск (Балтийская трубопроводная система) — с 827,12 руб. за тонну до 886,61 руб.;

От пунктов Апрельская, Ватьеган, Пурпе до ООО «Транснефть-Порт Приморск» и ООО «Транснефть-Балтика» (нефтебаза Усть-Луга) — с 2376,15 руб. за тонну (без НДС) до 2547,06 руб.;

Клин—Усть-Луга 0- с 959,93 руб. за тонну до 1028,98 руб.;

Махачкала—ПК Шесхарис — с 453,98 руб. за тонну (без НДС) до 485,63 руб.;

Заполярье—Пурпе предлагается увеличить с 511,38 руб. за тонну (без НДС) до 547,09 руб.;

Куюмба—Тайшет — с 811,36 руб. до 869,72 руб.

Также может вырасти сетевой тариф на транспортировку «Транснефти» по трубопроводной системе «Восточная Сибирь—Тихий океан» для экспорта в Китай и через порт Козьмино. Его предлагается увеличить с 3146,65 руб. за тонну (без НДС) до 3372,98 руб. Сетевой тариф по маршруту от азербайджано-российской границы до ПК «Шесхарис» может вырасти с 888,29 руб. за тонну (без НДС) до 952,18 руб. На маршруте Торгили—Юргамыш—Черкассы-1—Юргамыш—российско-казахстанская граница тариф изменится с 674,8 руб. за 1 тонну (без НДС) до 723,34 руб.

В октябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому тарифы «Транснефти» в 2021–2030 годах будут рассчитываться по методике «инфляция минус 0,1%». ФАС, которая выступила с этим предложением, отмечала, что распоряжение позволит потребителям на долгосрочной основе прогнозировать динамику тарифов на транспортировку нефти и планировать свои расходы. В 2021 году году тарифы на услуги «Транснефти» были проиндексированы на 3,6%, в 2022-м —на 4,3%, в январе текущего года — на 5,99%.

Милена Костерева