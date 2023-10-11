В тесноте, да не в обиде

В Москве вырос спрос на совместную аренду. Таких заявок осенью 2024 года стало на треть больше, чем год назад, говорится в исследовании «Инком-Недвижимости». На фоне дефицита предложений, клиенты все чаще готовы на соседство. Подобная тенденция прослеживается не только в эконом-сегменте. Как выяснил “Ъ FM”, из-за высокого спроса квартиры теперь дробят и собственники элитной недвижимости, и бизнес-класса. Сколько можно на этом заработать? И чем интересен коллективный наем дорогой недвижимости? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

От совместной аренды выигрывают все — и наниматель и собственник. Арендатор может сэкономить, но не всегда этим руководствуется. А владелец недвижимости быстро сдать многокомнатное жилье, и не остаться вдруг без дохода, если кто-то внезапно съедет.

По данным «Инком-Недвижимости», осенью 2023 года количество трех и четырехкомнатных квартир, переданных в совместную аренду, выросло на 21%. В эконом-сегменте, договор чаще оформляется на ответственного квартиросъемщика, а остальные обозначаются как проживающие, добавляет руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов:

«Сдача квартиры по комнатам обычно на 15-20% выгоднее. Но бывают собственники, которые сдают жилье многочисленным представителям других государств.

В таком случае владельцы жилплощади получают в полтора-два раза больше, но и проблемы для владельца от такой сделки не исключены».

Совместная аренда — это не только про эконом-сегмент. Многокомнатные квартиры дробят и владельцы элитного жилья. Его снимают молодые офисные сотрудники и творческая интеллигенция. Одна комната может сдаваться на год, другая — посуточно, но в рамках одной компании. И в этом случае с каждым клиентом заключается отдельный договор, добавляет руководитель направления «Аренда» компании Apple Real Estate Владимир Родионов:

«Квартиру, где более двух комнат, видоизменяют посредством хоум-стейджинга. В некоторых случаях возводят отдельные мокрые зоны и выставляют на рынок в качестве альтернативы. Собственники часто пользуются услугами управляющих компаний, передают им свою квартиру, не заботясь о том, что арендатор будет часто меняться.

Стоимость сдачи трехкомнатной квартиры в плохом состоянии, но в центре, может начинаться от 150-200 тыс. руб. А пересдавая ее, можно получить доход в некоторых случаях в три раза больше.

Сейчас, учитывая дефицит на рынке предложений, такие студии в районе Малой Бронной и Большого Козихинского переулка начинаются от 60-70 тыс. руб.».

Лист ожиданий на совместную аренду может составлять до нескольких месяцев. Самые востребованные локации находятся рядом с арт-кластерами: Винзаводом, Artplay, «Красным Октябрем». В таких пространствах и живут, и работают, экономя, например, на аренде студий: аскетизм, лофт-отделка и высокие потолки позволяют, говоря современным языком, пилить контент, не выходя из дома.

Но можно найти похожие варианты и дешевле, напрямую от собственников. И сэкономить, к примеру, на агентском сборе и залоге. Доски объявлений теперь чаще листают не на «Циане», а в соцсетях и Telegram-каналах. Раньше там сдавали релоканты, сейчас те, кто остался в Москве, делится основатель проекта Flats for Friends Марфа Некрасова:

«Последнее время больше постов о поиске жилья. Цены повысились примерно на 30%. Бывает, пишут, что если у нас с вами есть общие знакомые, можно поговорить о скидке. Никто не хочет давать больше, чем 10%.

Обычно ищут на долгий срок, на год или на 11 месяцев. Многие сдают так, чтобы не регистрировать договор. Однако некоторые приезжают в Москву на какой-то недолгий проект, тогда они ищут на месяц, на три. Но такие посты платные».

Чаще, конечно, подобные каналы работают на бесплатной основе. А если и берут абонентский взнос, то только за срочность, возможность поиска-сдачи жилья вне Москвы и за высокую арендную ставку. А монетизируют свою недвижимость в Москве сейчас даже на период отпуска.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".