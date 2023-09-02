Студии разбирают для инвестиций

Компактные студии в Москве за лето подорожали на 10-15%. Опрошенные “Ъ FM” участники рынка считают, что спрос на жилье площадью около 20 квадратных метров или меньше будет стабильным еще пару месяцев. Что будет с ценами на микроквартиры? И какие предложения сейчас наиболее востребованы? Расскажет Алексей Нарышкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Стоимость студии в московской новостройке этим летом, по оценкам «Авито Недвижимость», начиналась с 4 млн руб. У других участников рынка цены на мини-квартиры выше по меньшей мере на 1 млн руб. И если на первичном рынке цены за три месяцы выросли на 10-15%, то на вторичном, наоборот, немного упали, говорит эксперт федеральной компании «Этажи» Андрей Сердюк:

«Сейчас средняя процентная ставка на вторичку составляет где-то 13-14%. Вопрос даже не в том, что у людей нет денег, и они не могут себе позволить большие ежемесячные платежи. К концу лета многие покупали квартиры для студентов, детей — это тоже подогрело спрос.

Но сейчас мы видим, что все-таки в какой-то степени люди разворачиваются в сторону новостроек. Можно купить в Москве с московской пропиской в строящемся жилом комплексе студию за 6 млн руб., при этом первоначальный взнос будет 1,2 млн руб., а ежемесячные платежи — 13-14 тыс. руб.. Это если мы говорим про ставку 0,01%, которую сейчас запустил ряд застройщиков».

Собеседники “Ъ FM” говорят, что 20% владельцев покупают студии, чтобы самим там жить, 30% — для сдачи в аренду, а оставшаяся половина — для перепродажи. Руководитель офиса «Сокол» «ИНКОМ-Недвижимость» Андрей Богословский объяснил, сколько можно было заработать на такой сделке:

«Сумма, за которую студию можно было продать в начале лета, на сегодняшний день выше на 10%. То есть если люди продавали за 5,5 млн руб., но у них были предложения за 5 млн руб., то вот сейчас за 5,5 млн руб. они реально могут продать.

Плюс 10% к началу лета точно мы имеем по нижнему ценовому сегменту в Москве. Студия как раз таки туда и попадают».

Неизменным спросом пользуются студии рядом с метро, где поблизости есть магазины и даже фитнес-центры, но нет детских садов, школ и поликлиник. Интерес к сверхкомпактному жилью зависит от класса. Бизнес-студии продаются хуже, чем эконом и комфорт-сегмент, говорит основатель компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова:

«Люди, которые хотят сохранить свои деньги, стремятся накупить как можно больше малогабаритных квартир в комфорт-классе. 7-10 метров берут для сдачи и для бизнеса. Если объект расположен около метро, там можно открыть какой-нибудь нежилой микроофис или маникюрный кабинет, например. Еще мы заметили, что девелоперы увеличивают выход. Выкладывают маленькие лоты в экспозицию, потому что все-таки платежеспособность ограничена. Многие сейчас не могут позволить себе купить большую квартиру».

В комфорт-классе спрос на студии до 30 «квадратов» будет в ближайшие месяцы стабильным, благодаря льготным программам ипотеки, продолжает Ирина Доброхотова из «Бест-Новострой»:

«То, что стоит до 15 млн руб., допустим, да, будет пользоваться спросом. Человек может заплатить первоначальный взнос 3 млн руб., и остальное взять в господдержку. Сейчас получилось, что государство диктует помогать больше комфорт-классу, а бизнес, дорогие квартиры, они, конечно, отстали. Там уже совершенно другая тематика стоимости ипотеки».

Впрочем, в «ИНКОМ-Недвижимость» считают, что спрос и цены на малогабаритки начнут снижаться уже во второй половине сентября. А решение ЦБ по ключевой ставке в середине этого месяца, возможно, приведет к еще большому застою в продажах, который продлится до конца года.

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