Береговая охрана США завершила подъем обломков батискафа «Титан»

Береговая охрана США сообщила, что подняла на поверхность последние обломки батискафа «Титан», потерпевшего крушение в июне при спуске к останкам «Титаника». Кроме того, службой были обнаружены и последние предполагаемые останки членов экипажа судна. Все обнаруженные улики были подняты на поверхность и отправлены в ближайший порт для каталогизации и анализа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: U.S. National Transportation Safety Board / AP Фото: U.S. National Transportation Safety Board / AP

Батискаф «Титан», на борту которого находились пять человек, пропал 18 июня. Они направлялись к обломкам лайнера «Титаник» в северной части Атлантического океана. 23 июня объявили об обнаружении обломков батискафа. По предварительным данным, его корпус не выдержал давления на глубине океана. 28 июня обломки подлодки начали поднимать на поверхность, а на следующий день были обнаружены и первые предположительные останки погибших членов экипажа. На борту были британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Расследование случившегося продолжается.

Подробнее о крушении «Титана» — в материале «Безопасность — пустая трата времени».

Кирилл Сарханянц