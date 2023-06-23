«Безопасность — пустая трата времени»

Международная спасательная операция по поиску батискафа «Титан» в Атлантическом океане завершена. В четверг вечером стало известно, что аппарат, переставший выходить на связь еще в воскресенье, тогда же и взорвался. Его корпус не выдержал давления на глубине океана. Единственное, что остается властям, восстановить всю хронологию событий и выяснить, почему батискаф оказался не готов к своей миссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Батискаф «Титан

Фото: Reuters Батискаф «Титан

Фото: Reuters

Знаменитый «Титаник», плывший из Великобритании в США, затонул 15 апреля 1912 года. Его обломки ученым удалось обнаружить лишь в 1985 году, примерно в 700 км от Ньюфаундленда на глубине около 3,8 тыс. м. В первые годы после находки интерес к затонувшему лайнеру был колоссальным, туда регулярно спускались подводные аппараты с учеными на борту. Шло время, интерес к легендарному судну падал, и количество действующих аппаратов, способных опускаться на такую глубину, к 2022 году сократилось до одного. Он принадлежал американской компании OceanGate Expeditions и назывался Titan («Титан»).

16 июня батискаф «Титан» отправился на борту вспомогательного судна Polar Prince («Полярный принц») в свою очередную экспедицию к обломкам «Титаника».

В воскресенье, 18 июня, команда «специалистов по миссиям», как называют участников экспедиции в самой OceanGate, прибыла к месту погружения. На борту батискафа находились основатель OceanGate Стоктон Раш, управлявший аппаратом, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман. За участие в экспедиции каждый ее член (кроме, разумеется, владельца компании) заплатил $250 тыс. Как следует из информации, которую компания разместила на своем сайте, это была третья экспедиция к месту крушения «Титаника».

Притом что экспедиция, которую предлагает OceanGate, длится восемь дней, непосредственно на погружение, изучение обломков «Титаника» и подъем отводится всего восемь часов. Путь до океанического дна к корпусу «Титаника» занимает примерно два часа. Но на этот раз через 1 час 45 минут после начала погружения команда батискафа перестала выходить на связь с «Полярным принцем». В последний раз вспомогательному судну удалось связаться с батискафом в 11:47 по местному времени (17:17 по мск). О чрезвычайной ситуации тут же доложили береговой охране США, и вскоре началась поисково-спасательная операция. При этом оставалась надежда на то, что сработает стандартная система безопасности батискафа, которая автоматически сбрасывает балласт и поднимает аппарат на поверхность через 24 часа после погружения. Этого не случилось.

Поиски батискафа продолжались четверо суток. К ним подключилась береговая охрана США и Канады, а также ряд коммерческих судов, находившихся в районе инцидента. Следы батискафа искали с воздуха, на поверхности и под водой.

В OceanGate сразу сообщили, что запаса воздуха на судне в чрезвычайной ситуации хватит максимум на 96 часов. Спасатели торопились, привлекая все новые силы и средства. 21 июня появились сообщения, что в районе пропажи батискафа канадские спасатели зафиксировали некий стук, который они слышали с периодичностью в полчаса. Это дало надежду на то, что экипаж все еще жив.

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Однако на следующий день, 22 июня, появились сообщения, что спасателям удалось обнаружить некие обломки примерно в полукилометре от «Титаника». Сначала речь шла о двух обломках, затем — о пяти. И через пару часов стало известно, что эти обломки — то, что осталось от батискафа «Титан».

22 июня береговая охрана США и OceanGate сообщили, что экипаж батискафа погиб. Изучив обломки, специалисты пришли к выводу, что в батискафе произошла имплозия, то есть направленный внутрь взрыв.

Судно сжало под давлением воды на большой глубине. «Сегодня утром беспилотный подводный аппарат, запущенный с судна Horizon Arctic, обнаружил хвостовую обшивку "Титана" примерно в 1600 футах (487 м) от носовой части на морском дне. Впоследствии были найдены другие обломки,— сообщил контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер на пресс-конференции.— В ходе консультации с экспертами объединенного командования был сделан вывод, что обломки свидетельствуют о катастрофическом ущербе, нанесенном пассажирской капсуле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В поисках батискафа участвовали суда и корабли береговой охраны США Фото: U.S. Coast Guard / AP Контр-адмирал Джон Могер (береговая охрана США) рассказывает журналистам о ходе поисковой операции Фото: Reuters / Brian Snyder Контр-адмирал Джон Могер выступает перед журналистами Фото: Reuters / Brian Snyder Офис компании OceanGate в Эверетте (штат Вашингтон) Фото: Lindsey Wasson / AP Один из кораблей береговой охраны, участвовавший в поисках батискафа Фото: Steven Senne / AP Следующая фотография 1 / 5 В поисках батискафа участвовали суда и корабли береговой охраны США Фото: U.S. Coast Guard / AP Контр-адмирал Джон Могер (береговая охрана США) рассказывает журналистам о ходе поисковой операции Фото: Reuters / Brian Snyder Контр-адмирал Джон Могер выступает перед журналистами Фото: Reuters / Brian Snyder Офис компании OceanGate в Эверетте (штат Вашингтон) Фото: Lindsey Wasson / AP Один из кораблей береговой охраны, участвовавший в поисках батискафа Фото: Steven Senne / AP

При этом береговая охрана знала о взрыве в районе места пропажи батискафа еще в воскресенье. По данным The Wall Street Journal (WSJ), которая ссылается на неназванного высокопоставленного представителя ВМС США, сверхсекретная военная акустическая система ВМС США, зафиксировала звук взрыва через несколько часов после начала погружения батискафа.

Однако, по словам собеседника газеты, на тот момент военные не могли с уверенностью сказать, что было причиной этого звука. Поэтому полученные данные просто передали руководителю поисково-спасательной операции. Сами поиски, разумеется, продолжились, пока не выяснилось, что взрыв действительно произошел на борту «Титана». А вот «стуки», зафиксированные 21 июня, как установили спасатели, никакого отношения к батискафу не имели.

Власти поблагодарили спасателей за проделанную работу и выразили соболезнования семьям погибших. Теперь им остается выяснить причину трагедии. Хотя ответ на этот вопрос, кажется, лежит на поверхности. В прошлом году сам Стоктон Раш рассказывал журналисту CBS News в одном из выпусков подкаста «Невоспетая наука», что «Титан» настолько инновационный, что никогда не проходил проверку на соответствие стандартам безопасности.

«Знаете, в какой-то момент безопасность становится просто пустой тратой времени. Я имею в виду, если ты просто хочешь быть в безопасности, не вставай с постели, не садись в свою машину, ничего не делай»,— говорил господин Раш. Он также признался, что ему пришлось нарушить некоторые правила, чтобы построить собственный аппарат и организовать экспедиции к «Титанику».

Возможно, что игровой контроллер от Xbox для управления судном и обычные потолочные светильники для освещения пути под водой и не сыграли ключевой роли в катастрофе. А вот корпус из углеродного волокна, по словам самого господина Раша, еще в 2020 году подавал признаки «циклической усталости». По данным NBC, еще в 2019 году OceanGate в собственной презентации для океанографической лаборатории указала, что максимальная глубина погружения «Титана» — 3 тыс. м.

При этом в 2021 году батискаф опускался к обломкам «Титаника». А сейчас на сайте OceanGate все еще сообщается, что аппарат может погружаться на глубину до 4 тыс. м. На сайте содержится и другая информация о том, насколько безопасны погружения на батискафе. «OceanGate совершила более 14 успешных экспедиций и более 200 погружений в Тихом и Атлантическом океанах… После каждой миссии команда оценивает и пересматривает процедуры в рамках постоянной работы по улучшению и обеспечению операционной безопасности».

Именно корпус судна мог подвести владельца батискафа и всех, кто ему доверился.

По словам директора компании Underwater Forensic Investigators Тома Мэддокса, который сам принимал участие в одной из экспедиций к «Титанику», давление на такой глубине «более чем в 350 раз превышает давление на поверхности». «Любая маленькая протечка способна вызвать мгновенную имплозию, которая уничтожит аппарат»,— заявил господин Мэддокс.

Бывший морской офицер и профессор Международного университета Флориды Эйлин Марти заявила CNN, что взрыв происходит со скоростью примерно в 2500 км/ч. «Человеческому мозгу требуется больше времени, чтобы просто осознать, что что-то происходит. Так что все взорвалось еще до того, как люди внутри поняли, что возникла проблема,— заявила госпожа Марти.— В конечном счете среди множества вариантов, как мы можем умереть, этот — безболезненный».

Кирилл Сарханянц