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Коммерсантъ FM
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Появились первые фотографии обломков батискафа «Титан»

Американское информационное агентство Associated Press начало распространять первые фотографии обломков батискафа «Титан», поднятых со дна океана глубоководными беспилотными аппаратами.

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Фото: Paul Daly / The Canadian Press / AP

Фото: Paul Daly / The Canadian Press / AP

Фото: Paul Daly / The Canadian Press / AP

Фото: Paul Daly / The Canadian Press / AP

Фото: Paul Daly / The Canadian Press / AP

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Фото: Paul Daly / The Canadian Press / AP

Фото: Paul Daly / The Canadian Press / AP

Фото: Paul Daly / The Canadian Press / AP

Фото: Paul Daly / The Canadian Press / AP

Фото: Paul Daly / The Canadian Press / AP

На кадрах видно, как белые обломки поднимают с борта американских судов Sycamore и Horizon Arctic, принимавших участие в поисках батискафа. Компания Pelagic Research Services — оператор подводных беспилотников, которые и обнаружили обломки, сообщила сегодня, 28 июня, что успешно завершила работы на дне и в море и сворачивает операцию.

Напомним, батискаф «Титан», на борту которого находились пять человек, пропал 18 июня. В прошлый четверг, 23 июня, было объявлено об обнаружении обломков батискафа и были названы предварительные причины его гибели.

Подробнее о катастрофе «Титана» — в материале «Безопасность — пустая трата времени».

Андрей Келекеев

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