Складской комплекс в Воронеже выставили на продажу за 1,1 млрд рублей

В Воронеже выставили на продажу складской комплекс стоимостью 1,1 млрд руб., следует из объявления на «Авито». Он расположен на улице Урывского, 6Б в Железнодорожном районе и включает в себя здание общей площадью 23 079 кв. м и участок на 1,5 га, находящийся в аренде на 49 лет.

Комплекс представляет собой четырехэтажное здание с чистовой отделкой, которое находится в собственности. В нем проведены центральное водоснабжение, отопление, свет. Территория комплекса огорожена и полностью асфальтирована. Из плюсов также отмечается наличие антипыльных полов на первом этаже, четырех лифтов и оснащенность ворот комплекса платформами под грузовые автомобили.

Складская площадь первого этажа составляет 9,9 тыс. кв. м, второго — 10,3 тыс. кв. м, третьего — 1,1 тыс. кв. м. Также имеется офисно-административный блок на 1,5 тыс. кв. м. На первом этаже три арендатора и приносят 3,8 млн руб. арендного потока, на втором — два и 2,1 млн. Третий этаж имеет потенциальный поток 232,6 тыс. руб. из расчета 200 руб. за кв. м.

В сентябре «Магнит» выставил на продажу в Воронеже офисно-складской комплекс за 120 млн руб. Прием коммерческих предложений осуществляется до 13 октября. В августе с торгов был продан комплекс обанкротившегося ООО «ПКП "Карат"» за 56 млн руб.

Егор Якимов

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