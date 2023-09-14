В Воронеже «Магнит» выставил на продажу офисно-складской комплекс за 120 млн рублей

Ритейлер «Магнит» выставил на продажу офисно-складской комплекс в Воронеже за 120,2 млн руб. Об этом сообщило издание De facto со ссылкой на сайт «Авито». Уточняется, что в объект входят здание площадью 5,2 тыс. кв. м и земельный участок на 3 тыс. кв. м.

Как сказано в объявлении, объект находится на улице Дружинников,7б в Коминтерновском районе. Земля в собственности, предназначена для складского помещения. Расположенный на ней комплекс также в собственности. Он представляет собой четырехэтажное здание с одним подземным этажом, офисной отделкой и потолками высотой 3,9 м. В нем проведены электричество, центральное водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование, есть комплекс противопожарной защиты. На улице есть парковка, которая подходит для грузовых машин.

Ранее здание использовалось как склад для фармацевтической продукции

Авторы объявления добавляют, что прием коммерческих предложений будет осуществляться до 13 октября. Потенциального покупателя, предложившего наиболее выгодную цену, выберут в течение трех рабочих дней.

«Магнит» занимается реализацией фармацевтической продукции через ООО «Магнит фарма», которое было зарегистрировано Краснодаре в 2017 году. По данным Rusprofile.ru, уставный капитал компании составляет 2,8 млрд руб. Генеральный директор — Сергей Буйлов. Выручка ООО в 2022 году выросла на 6%: с 35 млрд до 37 млрд руб., чистый убыток составил 527 млн руб. (в 2021-м — 710 млн руб.).

Какие особенности работы с поставщиками в макрорегионе выделил директор «Магнита» в ЦФО Андрей Марцевой — в публикации «Ъ-Черноземье».

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