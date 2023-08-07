В Воронеже за 56 млн рублей продали производственно-складской комплекс обанкротившейся компании

В ходе аукциона был продан производственно-складской комплекс из четырех зданий общей площадью 19,7 тыс. кв. м на Ленинском проспекте, 174/10 в Железнодорожном районе Воронежа. Он принадлежал местному ООО «ПКП "Карат"», пока его не признали банкротом. Информация об этом появилась на Федресурсе.

Указанное имущество в момент торгов было в залоге у Сбербанка. Также в лот входило незалоговое имущество в виде земельного участка площадью 7,3 тыс. кв. м, на котором можно разместить объект производственного назначения, а также — сервитут в отношении части чужого земельного участка (379 кв. м, из 4,7 тыс. кв.м.), расположенного на Ленинском проспекте, 172м.

Минимальная цена договора составляла 52,4 млн руб. Индивидуальный предприниматель Людмила Невовинных как агент предпринимателя Марины Кондратовой предложила цену в 55,9 млн руб., которая оказалась «выше минимальной цены продажи на соответствующем периоде и предложения второго участника торгов». Согласно сайту Rusprofile.ru, госпожа Кондратова занимается оптовой торговлей мебелью, коврами и осветительным оборудованием.

ООО «ПКП "Карат"», по данным Rusprofile.ru, было зарегистрировано в Воронеже в 1998 году. Уставный капитал — 140 тыс. руб. Основным видом деятельности компании являлись аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учредитель — Андрей Федосенко.

К лету 2021 года у «Карата» накопились долги на 94,6 млн руб., на 88,2 млн руб. из которых у нее было заложено имущество в Сбербанке. В связи с этим банк обратился в арбитражный суд Воронежской области с иском о признании компании банкротом. Решение было удовлетворено в декабре 2021 года, следует из картотеки дел. Тогда же должнику был назначен конкурсный управляющий Андрей Воробьев.

В июне 2022 года эксперты определили производственно-складскому комплексу начальную цену в 194 млн руб. Первые торги по реализации этого имущества по такой цене были объявлены через месяц, но их признали не состоявшимися из-за отсутствия заявок. Следующий аукцион был объявлен в ноябре 2022-го, начальная цена на нем составляла 174,6 млн руб., однако и он не состоялся по той же причине. В феврале 2023-го имущество снова выставили на продажу по той же цене, но снова безуспешно. В мае лот было решено реализовать по начальной цене уже в 52,4 млн руб. — в этом аукционе и победила госпожа Кондратова.

Алина Морозова

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