Возобновление работы газопровода между Финляндией и Эстонией займет месяцы

Директор оператора газотранспортной системы Финляндии Gasgrid Finland Янне Грёнлунд ожидает, что газопровод между Финляндией и Эстонией Balticconnector может быть восстановлен только спустя месяцы. В интервью изданию Demokraatti он сообщил, что пока неизвестно, где именно произошла утечка.

Balticconnector — морской газопровод между финским городом Инкоо и эстонским Палдиски, соединяющий газовые сети двух стран. Трубопровод предоставляет Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе.

Господин Грёнлунд заявил, что не хочет спекулировать на тему возможных причин произошедшего. Он отметил, что для этого недостаточно информации. Для доступа к газопроводу необходимо несколько дней: нужно пройти разрешительные процедуры и подготовить оборудование.

Газопровод Balticconnector был перекрыт накануне, 8 октября. Причиной стало падение давления. Стороны предположили, что произошла утечка. Поставки газа обеспечиваются через плавучий терминал СПГ Inkoo.