Форум «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине с 17 по 18 октября

Третий форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Об этом сообщается в заявлении представителя МИД КНР Хуа Чуньин. Ожидается, что форум посетит президент России Владимир Путин.

Из сообщения следует, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе форума поучаствует в церемонии открытия, выступит с программной речью, проведет двусторонние встречи с лидерами и представителями стран, которые посетят мероприятие.

В марте Си Цзиньпин приезжал в Россию и пригласил Владимира Путина в Китай. В августе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что на осень у господина Путина планируются зарубежные поездки, но деталей не привел. 20 сентября Владимир Путин сообщил, что принял приглашение господина Си и посетит саммит «Один пояс — один путь».

С 16 по 18 октября Пекин также посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он проведет переговоры с китайским коллегой Ван И в рамках форума.

Лусине Баласян