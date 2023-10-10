Лавров посетит Пекин с 16 по 18 октября и проведет переговоры с Ван И

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что глава ведомства Сергей Лавров планирует посетить Пекин с 16 по 18 октября и проведет переговоры с китайским коллегой Ван И. Госпожа Захарова уточнила, что Сергей Лавров будет участвовать в переговорах в рамках международного форума «Один пояс — один путь».

Мария Захарова не уточнила, о чем именно будут вестись переговоры с китайской стороной. На встрече Сергея Лаврова и Ван И в июле на полях саммита АСЕАН в Джакарте политики обсуждали действия Североатлантического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. До этого в августе Сергей Лавров и Ван И в ходе телефонного разговора обсудили российско-китайское сотрудничество, военный конфликт на Украине, а также санкционное давление со стороны Запада.

5 октября в ходе конференции в рамках XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин сообщал, что российская сторона намерена обсудить с Китаем вопросы налаживания новых торговых маршрутов и увеличения товарооборота. Ожидается, что президент тоже примет участие в форуме «Один пояс — один путь» в Пекине. Точная дата проведения форума ранее не сообщалась.

Подробнее — в материале «Ъ» «У ''одного Китая'' много противников».