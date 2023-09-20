Путин принял приглашение Си посетить Китай в октябре

Президент Владимир Путин сообщил во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, что принял приглашение от лидера КНР Си Цзиньпина посетить форум «Один пояс — один путь». Мероприятие пройдет в Китае в октябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года в рамках мероприятия в продвижение идеи председателя (КНР.— "Ъ"), которая уже имеет такой международный бренд — "Один пояс — один путь"»,— сказал президент во время приветственного слова.

По его словам, это полностью соответствует интересам России и Китая, а также «интегрирует и наши идеи создания большого евразийского пространства». Господин Путин добавил, что Москва и Пекин «действуют достаточно синхронно».

В марте Си Цзиньпин приезжал в Россию и пригласил Владимира Путина в Китай. В августе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что на осень у господина Путина планируются зарубежные поездки, но деталей не привел. О планах лидеров двух стран встретиться на полях форума «Один пояс — один путь» накануне, 19 сентября, сообщил глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Лаура Кеффер