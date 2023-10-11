Шадаев предложил отремонтировать отделения «Почты России» за счет маркетплейсов

Минцифры предложило направлять инфраструктурный платеж маркетплейсов на покрытие части убытков и ремонт отделений «Почты России» в малых населенных пунктах. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев. Инициатива может коснуться 28 тыс. отделений почтовой связи.

«Мы предлагаем ремонт этих отделений, так же как и покрытие убытков от функционирования отделений почтовой связи населенных пунктов, где проживают менее 5000 жителей, обеспечивать в рамках инфраструктурного платежа маркетплейсов»,— сказал господин Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационным технологиям (цитата по ТАСС).

По его словам, инфраструктурный платеж планируется вычислять по определенной формуле. Она предполагает анализ выручки, расходов и убытка отделений «Почты России». На базе этих расчетов необходимо решать, присоединять ли к убытку компенсацию заработной платы и реконструкцию почтовых отделений.

В марте «Почта России» сообщила о чистом убытке по итогам 2022 года по РСБУ в размере 27 млрд руб. 25 сентября спикер Совета федерации Валентина Матвиенко призвала провести анализ положения «Почты России» из-за растущей финансовой дыры. Гендиректор «Почты России» Михаил Волков в ответ подчеркнул, что компания за последние полгода сократила убыток от операционной деятельности в три раза, но ситуация «остается напряженной».

6 октября стало известно, что совет директоров «Почты России» инициировал независимый аудит расходов компании, по итогам которого будет решаться вопрос о господдержке. Компания просила ввести инфраструктурный платеж с крупнейших площадок электронной торговли в размере 0,5% с оборота. «Почта России» не финансируется государством с 2014 года.

Подробности — в материале «Ъ» «"Почта России" не доставила зарплаты».

Лусине Баласян