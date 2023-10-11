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Коммерсантъ FM
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Пашинян выступил против переброски российских миротворцев в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент, дислоцированный в Нагорном Карабахе, при уходе из региона должен вернуться в Россию. Так он ответил на вопрос о возможной передислокации миротворцев в Армению.

«Это миротворческие войска Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Если они выйдут, то они должны вернуться в Россию»,— сказал господин Пашинян в интервью «Общественному телевидению Армении» (цитата по ТАСС).

При этом он подчеркнул, что вопрос пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе зависит не от позиции Армении. «Россия проводит определенные обсуждения с Азербайджаном. С нами тоже обсуждается этот вопрос»,— указал он.

Российский миротворческий контингент дислоцирован в Нагорном Карабахе согласно договоренности России, Армении и Азербайджана от 10 ноября 2020 года. Трехсторонний документ предполагает пребывание миротворцев в регионе до 2025 года с возможностью продления этого срока.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что, поскольку Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана, условия пребывания в регионе миротворцев изменились. По ее словам, вопрос их дислокации обсуждается с азербайджанскими властями. Замглавы МИД России Михаил Галузин называл присутствие миротворцев в регионе востребованным.

5 октября российские миротворцы начали сворачивать временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. При этом подчеркивалось, что миротворческий контингент выводить из региона пока не собираются. Это произошло после военной операции Азербайджана. После ее завершения регион покинули свыше 100 армян Нагорного Карабаха.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В союзника метнули Гранаду».

Лусине Баласян

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