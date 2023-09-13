КВС «Уральских авиалиний», севшего в поле, заявил, что топлива оставалось на пять минут полета

Командира воздушного судна (КВС)самолета «Уральских авиалиний», совершившего посадку в поле Новосибирской области, Сергей Белов, рассказал следователям, что топлива в самолете оставалось на пять минут полета. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Уральские авиалинии» Фото: «Уральские авиалинии»

По данным канала, во время допроса КВС рассказал, около Омска у самолета отказала гидравлическая система (эту же причину журналистам ранее озвучил и гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов). На тот момент в Омске был сильный ветер и для аварийной посадки полоса оказалась слишком короткой. Поэтому было принято решение садиться в Новосибирске.

Пилоты убрали шасси, но створки остались открыты, поскольку в гидросистеме уже не хватило давления. Тогда, как сообщает канал, пилоты, рассчитали запас топлива — его должно было хватить до Новосибирска и после посадки в Новосибирске должно было оставаться еще 1,2 тонны. Но топливо «стало критически уменьшаться».

Тогда пилот попросил бортпроводников готовиться к аварийной посадке и подал сигнал бедствия диспетчерам. Пилоты начали искать место для приземления. В итоге, по данным канала, когда запасов оставалось только на пять минут полета, они заметили подходящее поле и посадили борт.

Напомним, экстренная посадка Airbus 320, летевшим из Сочи в Омск произошла утром 12 сентября. Самолет сел в поле Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «"Уральские авиалинии" тянет в поля».

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