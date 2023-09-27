Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям после инцидента с самолетом «Уральских авиалиний»

Росавиация после экстренной посадки в поле самолета «Уральских авиалиний» рекомендовала руководству авиакомпаний дополнительно обучить пилотов. По данным «Ъ», перевозчики должны дополнительно проверить готовность экипажей к полетам с нештатно изменившейся конфигурацией машины. В частности, уточнить критерии принятия пилотами решения о посадке либо уходе на запасной аэродром. На это компаниям дали один месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram / zstproc Фото: Telegram / zstproc

Кроме того, ведомство потребовало от летчиков учитывать при расчете количества топлива возможные изменения метеоусловий, отклонения от маршрута и задержки, уходы на второй круг, проблемы в виде отказа одного двигателя или частичной разгерметизации салона.

Сам инцидент с «Уральскими авиалиниями» Росавиация классифицировала как «серьезный авиационный инцидент». Как сообщает «Ъ», пилоты в наборе высоты стали убирать механизацию крыла и шасси, однако штатно убралась только механизация. Впоследствии, когда экипаж принял решение лететь в Новосибирск, расход топлива превысил расчетные значения, из-за чего пришлось совершать посадку в поле.

Напомним, инцидент с самолетом, летевшим из Сочи в Омск, произошел утром 12 сентября. На борту лайнера, совершившего экстренную посадку в поле в Новосибирской области, находился 161 пассажир. В результате никто не пострадал. Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов после произошедшего заявил о профессионализме экипажа и хорошем техническом состоянии самолета. Впрочем, свои оценки ситуации еще должны дать СКР, прокуратура и МАК

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