«Уральские авиалинии» тянет в поля

Утром во вторник, 12 сентября, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. В результате инцидента не пострадали ни люди, ни транспорт. Гендиректор компании Сергей Скуратов после произошедшего заявил о профессионализме экипажа и хорошем техническом состоянии самолета. Впрочем, свои оценки ситуации еще должны дать СКР, прокуратура и МАК, поэтому говорить о госнаградах пилотам, как отметил глава «Уральских авиалиний», пока рано.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран От экстренной посадки самолета в поле не пострадали ни люди, ни транспорт

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ От экстренной посадки самолета в поле не пострадали ни люди, ни транспорт

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Инцидент с самолетом Airbus 320, летевшим из Сочи в Омск, произошел рано утром 12 сентября. В 09:44 по местному времени лайнер, на борту которого находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, приземлился на поле в Убинском районе Новосибирской области. В результате инцидента никто не пострадал, всех в короткий срок эвакуировали в ДК села Убинское.

После происшествия власти Свердловской, Омской и Новосибирской областей начали решать вопрос о транспортировке пассажиров домой. Реакция последовала и от силовых структур. Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Проверки начали Западно-Сибирская и Уральская транспортные прокуратуры.

Аналогичный инцидент с самолетом «Уральских авиалиний» произошел в августе 2019 года. Airbus А321, выполнявший рейс U6178 Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузное поле. На борту находились 233 человека. Действия летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина тогда признали образцовыми, и им было присвоено звание Героя России. Впоследствии был снят фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» об экипаже самолета.

Спустя несколько часов после происшествия генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов провел брифинг в Екатеринбурге. По его словам, с журналистами он смог поговорить раньше, чем с пилотами, однако к этому моменту глава «Уральских авиалиний» был полностью проинформирован об обстоятельствах инцидента.

Господин Скуратов рассказал, что при подлете к Омску у Airbus отказала «зеленая» гидросистема. Это, по его словам, «достаточно стандартная» ситуация, не выходящая из ряда вон, однако появились риски отклонения в работе спойлеров (тормозные щитки.— «Ъ-Урал») и закрылков, из-за чего могла увеличиться посадочная дистанция. Командир корабля Сергей Белов принял решение уйти на запасной аэродром в Новосибирск по причине того, что там длина взлетной полосы достигает 3 км, что на 500 м больше, чем в Омске.

Впоследствии из-за сильного ветра, низкого эшелона, выпущенных створок шасси, которые невозможно было убрать, был увеличен расход топлива. Командир корабля «осознал», что, возможно, топлива могло быть недостаточно для посадки в Новосибирске. На слове «возможно» Сергей Скуратов сделал особый акцент, повторив его несколько раз.

Командир корабля, который, как отметил гендиректор, на воздушном судне «Господь и Бог», принял решение посадить самолет на поле — площадке, подобранной с воздуха. До аэродрома самолет не долетел 120 миль.

Гендиректор «Уральских авиалиний» высоко оценил работу экипажа воздушного судна, как пилотов, успешно посадивших самолет, так и бортпроводников, которые работали с пассажирами во время аварийной ситуации. Тот факт, что никто в результате инцидента не пострадал, по его словам, уже говорит об успешности посадки.

Впрочем, пассажирам все равно выплатят 100 тыс. руб. «компенсации за испуг». Кроме того, перевозчик готов компенсировать затраты на перевозку людей по домам.

Внешних повреждений не получил и самолет, что также вызвало радость господина Скуратова. Он отметил, что черные пятна на самолете, которые журналисты приняли за «следы от огня», оказались грязью из-под колес. Сейчас в район, где находится лайнер, отправлена техническая бригада и инспекция по безопасности полетов авиакомпании, которая должна оценить его состояние. Впрочем, перед восстановлением Airbus придется как-то эвакуировать, а этот процесс займет не меньше месяца.

В оценке произошедшего Сергей Скуратов был осторожен, неоднократно акцентируя внимание на том, что теперь нужно ждать выводов СКР, прокуратуры и Международного авиационного комитета (МАК). От их решений будет зависеть и то, повторят ли пилоты Сергей Белов и Эдуард Семенов судьбу экипажа, посадившего самолет в кукурузном поле. Пока говорить о государственных наградах для них рано. Весь экипаж отстранен до окончания расследования. Им предстоит писать «море объяснительных», беседовать с силовиками и с самим Сергеем Скуратовым.

Сам глава «Уральских авиалиний» поддержал экипаж. «Думаю, правильное решение было принято. Посадка на шасси, очень аккуратная, мягкая, без перегрузок. Капитан так посчитал, и я с ним соглашусь. Потому что он на корабле, а я на земле»,— добавил он.

Гендиректор заранее заступился и за авиапарк компании. Сейчас «Уральские авиалинии» эксплуатируют 52 Airbus, которые, как утверждает господин Скуратов, находятся в хорошем состоянии. Техническая служба имеет все сертификаты по обслуживанию воздушных судов этого типа. Лайнер, приземлившийся в поле около Новосибирска, он назвал «нормальным самолетом, который когда-то купили в США».

Сергей Скуратов добавил, что авиакомпания ведет работу по совершенствованию авиапарка. Так, сейчас планируется выкупить у лизинговых компаний зарубежные Airbus. На эти цели может пойти до $900 млн. Также «Уральские авиалинии» сделали заявку на поставку более 40 российских самолетов МС-21. Впрочем, они поступят не раньше 2028 года. Отечественные лайнеры, по его словам, аналогичны Airbus по характеристикам. Сейчас вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым отрабатываются варианты по выделению «куска земли» для строительства ангарного комплекса под МС-21. Инвестиции в проект могут составить 7 млрд руб., а сам ангар удастся построить за два года.

«Такие посадки должны восстановить доверие к авиакомпании. Потому что не так часто это делается и с таким мастерством. Это говорит о мастерстве, ответственности авиакомпании. Думаю, это наоборот привлечет пассажиров»,— заключил Сергей Скуратов.

«Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем!» — прокомментировал в соцсетях инцидент в Новосибирской области Дамир Юсупов.

Илья Смирнов