«Магнит» объявил о новом раунде выкупа 7,9% акций у инвесторов-нерезидентов

ПАО «Магнит» (MOEX: MGNT) сообщил о запуске второго раунда выкупа акций у инвесторов-нерезидентов. Ритейлер планирует выкупить 8 023 740 акций (7,9%). Согласно сообщению на сайте компании, результаты оферты будут объявлены до 15 ноября.

ООО «Магнит Альянс» планирует выкупить акции по цене предыдущего раунда. «Покупатель подчеркивает, что объявленный размер тендерного предложения не будет увеличен даже в случае превышения спроса со стороны акционеров»,— говорится в сообщении.

Сделка в том числе распространяется на иностранных инвесторов, которые держат ценные бумаги компании через Euroclear Bank SA/NV. Уточняется, что они могут получить оплату за акции в долларах, евро, юанях или рублях, в том числе на свои зарубежные банковские счета.

26 июля «Магнит» объявил о получении заявок на выкуп у нерезидентов 21,5% находящихся в обращении бумаг. 14 сентября компания завершила выкуп акций и приобрела более 21,903 млн ценных бумаг (21,5%) за 48,5 млрд руб. 10 августа «Магнит» завершил промежуточный этап выкупа собственных акций у акционеров-нерезидентов на сумму 37,4 млрд руб. (16,6% всех акций компании в обращении).