«Магнит» выкупил у иностранных держателей собственные акции на 37,4 млрд рублей

«Магнит» завершил выкуп собственных акций у акционеров-нерезидентов на сумму 37,4 млрд руб., что составляет 16,6% всех акций компании в обращении. 5% акций «Магнита» еще находятся в инфраструктуре европейского депозитария Euroclear, их выкуп продолжается, сообщила пресс-служба (.pdf) компании.

«В общей сложности у акционеров, которые владели акциями через российскую депозитарную и расчетную инфраструктуру, на дату настоящей публикации было приобретено 16 910 664,8 акций, что составляет около 16,6% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций. Общий объем средств, направленных в рамках тендерного предложения акционерам, которые владели акциями через российскую депозитарную и расчетную инфраструктуру, эквивалентен приблизительно 37,4 млрд руб. по цене приобретения»,— говорится в сообщении «Магнита».

Пресс-служба сообщила, что «Магнит» в будущем может совершить выкуп акций у иностранных держателей, которые по тем или иным причинам не приняли участия в вышеупомянутом тендерном предложении. Цена, по которой «Магнит» будет готов выкупить бумаги у нерезидентов, останется прежней — 2215 руб. за акцию, уточнили в компании.

26 июля «Магнит» объявил, что получил заявки на выкуп около 21,5% находящихся в обращении бумаг (21 905 943,8 акции) и удовлетворит их все. Выкуп провела «дочка» компании «Магнит Альянс», платежи за акции проводились в период с 3 по 9 августа. Компания установила лимит выкупа акций нерезидентов на уровне 29,8%.

Эрдни Кагалтынов