«Магнит» выкупит у иностранных держателей 21,5% собственных акций

«Магнит» объявил результаты программы выкупа акций у нерезидентов. Ритейлер получил заявки на выкуп около 21,5% находящихся в обращении бумаг (21 905 943,8 акции) и удовлетворит их все. Выкуп будет проводить «дочка» компании «Магнит Альянс», платежи за акции планируется провести в период с 3 по 9 августа, следует из пресс-релиза (.pdf).

16 июня «Магнит» выставил оферту для инвесторов-нерезидентов на выкуп до 10% своих акций. Цена 2215 руб. за одну бумагу была согласована с правкомиссией. 28 июня компания увеличила лимит выкупа акций нерезидентов в три раза — до 29,8%. В июле «Магнит» привлек британскую Alliance Advisors в качестве агента по выкупу акций иностранных инвесторов.

Лаура Кеффер