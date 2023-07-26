Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Магнит» выкупит у иностранных держателей 21,5% собственных акций

«Магнит» объявил результаты программы выкупа акций у нерезидентов. Ритейлер получил заявки на выкуп около 21,5% находящихся в обращении бумаг (21 905 943,8 акции) и удовлетворит их все. Выкуп будет проводить «дочка» компании «Магнит Альянс», платежи за акции планируется провести в период с 3 по 9 августа, следует из пресс-релиза (.pdf).

16 июня «Магнит» выставил оферту для инвесторов-нерезидентов на выкуп до 10% своих акций. Цена 2215 руб. за одну бумагу была согласована с правкомиссией. 28 июня компания увеличила лимит выкупа акций нерезидентов в три раза — до 29,8%. В июле «Магнит» привлек британскую Alliance Advisors в качестве агента по выкупу акций иностранных инвесторов.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...