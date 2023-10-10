Израиль военного времени

«Хамас» вновь обстрелял Израиль, сообщается, что группировка выпустила более 100 ракет. Предупреждающие сирены в третий раз за день прозвучали в Ашкелоне на юге страны и в прилегающих к сектору Газа районах, сообщила армия обороны Израиля. Ранее палестинское движение предупредило, что начнет удары по городу после 17:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen, Reuters Фото: Amir Cohen, Reuters

Некоторые ракеты попали в жилые дома. Видео последствий обстрелов распространяются в соцсетях. По последним данным, более 1 тыс. жителей Израиля погибли, свыше 3,4 тыс. человек пострадали после начала боевых действий. Вечером 9 октября власти призвали жителей запастись продовольствием и водой на 72 часа.

В СМИ появлялись сообщения о дефиците некоторых продуктов в магазинах. Об обстановке в Ашдоде, который находится в 30 км от сектора Газа, “Ъ FM” рассказал житель города Алексей: «Были слышны отдаленные взрывы. Это, скорее всего, работает по Газе авиация ВВС Израиля. Также в городе несколько раз звучал сигнал воздушной тревоги.

Муниципалитетами активно формируются отряды самообороны, создаются списки жителей. Народ уже ходит по улицам вполне спокойно. Практически все группы боевиков найдены и ликвидированы. Видимо, достаточно серьезный урон понес "Хамас".

Особого дефицита продуктов нет. Тут, в Израиле, достаточно все спокойно к этому относятся. Кроме того, есть куча желающих помочь. Власти, в свою очередь, обзванивают граждан с вопросом, что нужно. Так, со мной связались из муниципалитета и поинтересовались, необходима ли какая-то помощь моей пожилой маме, например, лекарства или продукты. Полностью чувствуется поддержка со всех сторон».

Между тем лидеры всех партий, входящих в коалицию Израиля, поддержали создание чрезвычайного правительства, которое поручено сформировать премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Как будет работать новый кабинет? Этот вопрос “Ъ FM” задал корреспонденту портала Newsru.co.il Габи Вольфсону:

«Это правительство, которое будет создано на время войны, идущей сейчас в Израиле. Инициатива принадлежит обеим сторонам — и правящей коалиции, и оппозиции.

Это связано и с тем, что, судя по всему, мы находимся на пороге противостояния, которое будет длиться не один день и не одну неделю.

Понятно, что в этих условиях максимально широкое правительство предпочтительнее, нежели узко коалиционное. Второе, что подталкивает политиков к такому шагу, несмотря на очень серьезный политический кризис последнего года, — это отношение в обществе.

В Израиле, когда возникает напряженность в сфере безопасности или идут военные действия, общественность всегда активно выступает за создание правительства национального единства. В одной из газет был опубликован опрос, согласно которому 80% израильтян высказались за такое решение.

Сейчас идут переговоры между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой одной из оппозиционных партий, бывшим министром обороны, экс-начальником Генерального штаба ЦАХАЛа Бени Ганцом. Камнем преткновения на них является фигура Итамара Бен-Гвира, человека, который занимает должность министра национальной безопасности. Это министр полиции, человек, который придерживается крайне правых взглядов и чье поведение, мягко говоря, достаточно экстравагантно. Он делает разного рода экстремистские заявления и тому подобное.

Одним из условий Бени Ганца является формирование так называемого узкого кабинета, который будет управлять военными действиями. В составе этого правительства, по его мнению, Итамара Бен-Гвина и министра финансов Бецалеля Смотрича быть не должно».

«Хамас» также объявил о нанесении ударов по израильским городам в центре страны, сигналы воздушной тревоги, в частности, звучали в Тель-Авиве и его пригородах.

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Яна Загоровская, Дарья Фоменко