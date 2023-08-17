Осень на пляже

Многие соотечественники традиционно откладывают пляжный отдых на начало осени. В сентябре—октябре цена таких поездок, как правило, снижается, немного спадает и летняя жара. «Деньги» выяснили, где в этом году проведут бархатный сезон российские туристы и сколько это может стоить.

В сентябре—октябре на туристическом рынке традиционно наступает бархатный сезон, завершающий период активных летних отпусков. Возможностей для организации отдыха у путешественников в этом году прибавилось. Если в прошлом году туристы выбирали между 22 направлениями для организованных поездок за рубеж, то в этом году доступных стран уже 36, посчитали в «Слетать.ру». И это только если говорить о прямых перелетах. На интерес к внутреннему рынку это разнообразие пока мало повлияло: доля России в структуре продаж на сентябрь—октябрь пока составляет 13%, подсчитали в Travelata.ru. Это примерно соответствует значению прошлого года за аналогичный период — 12%. Но вот среди зарубежных направлений на туристическом рынке, похоже, намечается противостояние.

Ослабление Турции

Главный тренд этого лета на организованном рынке — снижение интереса россиян к Турции. Еще с мая участники отмечали, что продажи по направлению, хоть и превосходят результат прошлого года, оказались ниже ожиданий. Влияние этого фактора сохраняется и на предстоящий бархатный сезон. Так, согласно подсчетам Travelata.ru, доля Турции составляет 56% от общего объема продаж туров на сентябрь—октябрь. В аналогичный период прошлого года показатель был выше на 8 процентных пунктов. В «Слетать.ру» заметили снижение доли страны за год на 11,5 процентного пункта, до 42,4%.

И дело, похоже, даже не в цене путешествия, по крайней мере не только в ней. Так, по оценке Travelata.ru, средний чек при бронировании тура в Турцию на осень сейчас составляет 207,5 тыс. руб. Это на 23% выше показателя за аналогичный период прошлого года, то есть ниже динамики ослабления рубля. Да и на традиционно конкурирующих с Турцией курортах России и Абхазии рост среднего чека за год оказался более выраженным, составив 30–50%. Сдержанные показатели направления на туристическом рынке в этом году традиционно связывают с негативным информационным фоном: на смену землетрясениям начала года пришли неопределенность, связанная с президентскими выборами в мае, геополитическая полемика, лесные пожары, высокие летние температуры и проч. Одновременно туристы, по наблюдениям Travelata.ru, в этом году стали чаще выбирать отдых на курортах Эгейского, а не более привычного Средиземного моря.

Небольшое снижение интереса к Турции можно проследить и по самостоятельным бронированиям. Например, согласно подсчетам «Яндекс Путешествий», в прошлом году на долю страны приходилось 26,7% от общего объема забронированных билетов за рубеж. Сейчас цифра ниже — 24,6%. Цена перелета туда-обратно при этом сократилась на 1,2% за год, до 35,8 тыс. руб. На билеты в Стамбул соотечественники сейчас тратят в среднем 30,1 тыс. руб. Перелет в Анталью обходится примерно в 41,8 тыс. руб. Снижение интереса при этом выражено как раз на курортных направлениях. Если доля Стамбула в структуре продаж за год немного выросла, то Антальи — размылась на 25,4%, а Даламана — на 28,9%. Средняя цена забронированной ночи в Турции, по подсчетам Ostrovok.ru, за год выросла на 47%, до 9 тыс. руб.

Расширение географии

В условиях снижения интереса к Турции немного выросла активность соотечественников на альтернативных курортах, которые часто выбирают для пакетного отдыха. Так, согласно оценкам Travelata.ru, доля Египта в структуре продаж на сентябрь—октябрь сейчас составляет 10% против 6% годом ранее. Средний чек на направление при этом вырос на 26%, до 190,2 тыс. руб. В ОАЭ затраты на отдых увеличились в среднем на 22%, до 212,1 тыс. руб. Доля направления при этом выросла с 5% до 7%. В «Слетать.ру» к растущим осенним направлениям для пакетного отдыха добавляют также Таиланд.

Самостоятельные туристы, по всей видимости, в целом стали чаще путешествовать за рубеж. В OneTwoTrip отмечают, что доля внутренних бронирований в структуре продаж на сентябрь—октябрь составляет 72,4%, зарубежных соответственно — 27,6%. В то время как первое значение к прошлому году сократилось на 6%, второе возросло на 31,4%. В сегменте гостиничных бронирований OneTwoTrip доля зарубежных направлений на осень составляет 57,3%, внутренних — 42,7%. В «Яндекс Путешествиях» отмечают, что доля зарубежных направлений в структуре бронирований авиабилетов за год выросла с 20% до 26%. Основная точка роста, по данным сервиса, при этом сосредоточена в странах ближнего зарубежья, чья доля увеличилась с 12% до 17% за год.

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Последний тренд заметнее всего по Азербайджану. Если в сентябре—октябре прошлого года, по данным «Яндекс Путешествий», направление формировало 2,39% продаж, то сейчас — 6,29%. В среднем перелет в страну и обратно при этом обходится соотечественникам в 32,9 тыс. руб., что примерно сопоставимо с показателем прошлого года. Одновременно доля билетов в Таиланд в структуре бронирований сервиса выросла в полтора раза, до 4,64%. В среднем перелет обходится соотечественникам в 62,7 тыс. руб., это на 9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Позитивную динамику с точки зрения роста спроса показал Израиль, на перелет в страну затраты туристов год к году тоже выросли не слишком выраженно — на 4,5%, до 59,2 тыс. руб.

В целом средняя стоимость перелета в одну сторону за рубеж в сентябре—октябре, по данным OneTwoTrip, составляет 23,5 тыс. руб. на человека. Во многом рост цен оказался сдержанным за счет того, что на рынок оказывало влияние не только ослабление рубля, но и расширение возможностей перевозчиков.

За год стало больше как зарубежных авиакомпаний, летающих в Россию, так и выведенных из-под санкций судов в составах парков российских перевозчиков.

Но в случае гостиничных бронирований за рубежом динамика под влиянием валютных колебаний часто оказывалась более выраженной. На ночь в отеле за границей в сентябре—октябре путешественники в этом году тратят в среднем на 25% больше, чем в прошлом, 8,1 тыс. руб., отмечают в Ostrovok.ru. На некоторых популярных направлениях динамика более показательная. Во Франции цена ночи выросла на 60%, до 20 тыс. руб. В Узбекистане — на 50%, до 5 тыс. руб.

Внутренние альтернативы

Средний чек при бронировании туров по России на сентябрь—октябрь, по подсчетам Travelata.ru, сейчас составляет 79 тыс. руб. На поездку в Абхазию соотечественники тратят в среднем 93,4 тыс. руб. За месяц эти показатели увеличились на 32% и 51% соответственно. Несмотря на более выраженный рост цен, поездки по России оказываются для путешественников дешевле, чем зарубежные. Для самостоятельных бронирований это правило также справедливо. Внутренний перелет в одну сторону осенью стоит в среднем 8,96 тыс. руб. на человека, отмечают в OneTwoTrip.

Самым востребованным направлением для полетов внутри страны в «Яндекс Путешествиях» называют Сочи. Сейчас его доля в структуре российских продаж достигает 32,4%. За год этот показатель немного размылся. И, вполне вероятно, из-за роста цен. Средний чек при бронировании перелета вырос почти в полтора раза и сейчас достигает 18,9 тыс. руб. Летать в Калининград тоже стало дороже, хотя в натуральном выражении показатель сильно ниже — 10,7 тыс. руб. Да и путешественников рост цен, кажется, пока не слишком смущает. В структуре внутренних продаж доля направления за год выросла почти в два раза, и сейчас оно занимает второе место по популярности. Достаточно уверенную позитивную динамику показывает спрос на перелеты во Владивосток, где средний чек на осень сейчас составляет 26,7 тыс. руб. А вот популярность перелетов в Санкт-Петербург и Москву, напротив, немного сократилась.

Согласно данным МТС Travel и Bronevik.com, на ночь в отеле внутри страны туристы сейчас в среднем тратят 6,7 тыс. руб. В Москве и Санкт-Петербурге цена размещения достигает 5,7 тыс. и 5,3 тыс. руб. соответственно. Наиболее бюджетные варианты размещения сейчас можно найти в Калининграде и Нижнем Новгороде — 4,3 тыс. руб. и 4,5 тыс. руб. соответственно. За размещение в Сочи осенью туристы, согласно OneTwoTrip, сейчас платят в среднем 7 тыс. руб. В Анапе — 6,4 тыс. руб.

Александра Мерцалова