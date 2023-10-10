Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

AFP: французские военные начали покидать Нигер

Представитель французского военного штаба в Нигере рассказал AFP, что вывод французского военного контингента начался. 5 октября главный штаб ВС Франции сообщил, что французские войска численностью 1,4 тыс. человек покинут страну в течение недели.

По данным AFP, колонна французских солдат с грузовиками, перевозящими военную технику, уже прибыла в столицу Ниамей из западной части Нигера. Вывода французских войск требовало новое правительство Нигера, пришедшее к власти в результате военного переворота.

26 июля в результате мятежа группа военных отстранила президента Нигера Мохамеда Базума. Мятежники заявили о денонсации соглашений с Францией о нахождении в стране около 1,5 тыс. французских военных. ВС Франции находились в стране для борьбы с радикальными исламистами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Посол он, солнцем палимый».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...