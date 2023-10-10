AFP: французские военные начали покидать Нигер

Представитель французского военного штаба в Нигере рассказал AFP, что вывод французского военного контингента начался. 5 октября главный штаб ВС Франции сообщил, что французские войска численностью 1,4 тыс. человек покинут страну в течение недели.

По данным AFP, колонна французских солдат с грузовиками, перевозящими военную технику, уже прибыла в столицу Ниамей из западной части Нигера. Вывода французских войск требовало новое правительство Нигера, пришедшее к власти в результате военного переворота.

26 июля в результате мятежа группа военных отстранила президента Нигера Мохамеда Базума. Мятежники заявили о денонсации соглашений с Францией о нахождении в стране около 1,5 тыс. французских военных. ВС Франции находились в стране для борьбы с радикальными исламистами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Посол он, солнцем палимый».