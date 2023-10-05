Франция на этой неделе начнет вывод войск из Нигера

Дислоцированные в Нигере французские военные покинут страну в течение недели. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Главный штаб ВС Франции. Вывода французских войск требовало новое правительство Нигера, пришедшее к власти в результате военного переворота.

«Мы собираемся начать операцию по выводу войск в течение недели, все будет сделано упорядоченно, в условиях безопасности и в координации с Нигером»,— сообщили в Главном штабе ВС Франции.

Франция объявила о выводе войск из Нигера и отзыве посла Сильвена Итте 24 сентября. До этого организаторы мятежа в Нигере потребовали от Сильвена Итте покинуть страну, поскольку он отказался встретиться с назначенным военными министром иностранных дел Нигера.

В Нигере были дислоцированы около 1,5 тыс. французских военных. 26 июля к власти в стране пришла группа военных. В результате мятежа они отстранили президента Мохамеда Базума. После прихода к власти мятежники решили денонсировать соглашения с Францией о нахождении в стране военных, дислоцированных для борьбы с радикальными исламистами.

О том, как Франция военно-дипломатически покидает Нигер,— в материале «Посол он, солнцем палимый».

Анастасия Ларина