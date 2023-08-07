Лавров и глава МИД КНР Ван И провели телефонный разговор

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И. В ходе телефонного разговора Сергей Лавров и Ван И обсудили российско-китайское сотрудничество, военный конфликт на Украине, а также санкционное давление со стороны Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ван И (слева) и Сергей Лавров в феврале 2023 года

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ван И (слева) и Сергей Лавров в феврале 2023 года

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Китайская сторона не приводит деталей разговора. Согласно сообщению МИД РФ, Сергей Лавров поздравил китайского коллегу с назначением на пост главы МИД КНР. Предыдущий глава МИД КНР Цинь Ган был снят с должности 25 июля, через полгода после назначения.

В ходе разговора, «был затронут ряд горячих региональных тем, включая украинский кризис», а также тема российско-китайского сотрудничества в рамках ООН, БРИКС, ШОС, G20. О чем именно говорили политики по теме украинского конфликта — не сообщается. «Было отмечено общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций и других нелегитимных методов»,— говорится в сообщении.

25 июля Ван И вновь вернулся на должность главы МИД КНР, на которой до прихода Цинь Гана работал около десяти лет. Увольнение Цинь Гана произошло через месяц после его исчезновения из публичного пространства. Последний раз на публике Цинь Ган появлялся 25 июня, когда встречался в Пекине с замглавы МИД РФ Андреем Руденко.

Подробнее — в материале «Министр в Китае больше не министр».

Полина Мотызлевская