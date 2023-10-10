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Google Chrome научили собирать вкладки в группы

В бета-версии браузера Google Chrome появилась новая функция, благодаря которой пользователи смогут автоматически организовать вкладки в группы. Версия браузера с обновленным функционалом уже доступна пользователям в ранней сборке Chrome Canary.

Новая функция называется «Организовать вкладки» (Organize Tabs), она работает на базе нейросетей и позволяет автоматически распределить окна браузера по группам, после чего пользователь может переименовать каждую группу. Функция группировки вкладок появилась в Google Chrome в 2020 году и позволяет вручную отсортировать окна браузера в группы. Новая возможность особенно полезна для людей, привыкших работать с большим числом одновременно открытых вкладок. После сортировки группы вкладок можно открывать и закрывать по нажатию.

Ранее в Google Chrome к 15-летию обновили дизайн, также в браузере появилась функция копирования отдельного кадра из видеоролика без интерфейса проигрывателя.

Евгений Федуненко

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