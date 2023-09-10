В Google Chrome к 15-летию обновили дизайн

Американская корпорация Google представила обновленный дизайн браузера Google Chrome. В компании приурочили это к 15-летию браузера, теперь Google Chrome выполнен в дизайне Material You, который является единым стилем Google и Android.

Обновление дизайна получило пока только приложение для ПК. У браузера обновились значки, добавились новые цветовые схемы, появилось более подробное меню с быстрым доступом к Google Translate, расширениям, диспетчеру паролей и другим функциям. В Google Chrome теперь также улучшенный магазин расширений, а сами расширения теперь получили более серьезную проверку на безопасность.

Ранее в браузере появилась функция копирования отдельного кадра из видеоролика без интерфейса проигрывателя. Также в компании заявили, что теперь обновления безопасности и патчи для браузера Chrome будут выходить вдвое чаще — обновить приложение можно будет раз в неделю.

Евгений Федуненко