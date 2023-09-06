В Google Chrome теперь можно скопировать кадр из видеоролика

Американская корпорация Google выпустила обновление для браузера Chrome, в котором есть функция копирования отдельного кадра из видеоролика без интерфейса проигрывателя. Для этого в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши, надо выбрать «копировать видеокадр».

В YouTube функция работает не сразу: при первом нажатии на правую клавишу мыши появляется меню YouTube, а если нажать еще раз — контекстное меню Google Chrome. Копируется сразу кадр в высоком разрешении и без элементов интерфейса проигрывателя. После этого можно вставить кадр с изображением куда угодно. Однако просто сохранить изображение в файле пока нельзя — для этого нужно вставить картинку в графический редактор или мессенджер, после чего ее можно будет скачать.

У функции есть и другие ограничения: она не работает с встраиваемыми файлами JW Player, используемыми в блогах. Кроме того, возможность копировать кадр из видеоролика не работает в соцсети X, а также Facebook и Instagram (последние две принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Евгений Федуненко