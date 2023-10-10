Замдиректора самарского театра, с которого хотели снять Z и V, уволен

Сергей Филиппов покинет должность заместителя гендиректора Самарского академического театра оперы и балета (САТОБ). По информации источника «Ъ-Волга» в правительстве региона, кадровое решение уже принято, несмотря на то что официально он не уволен. Экс-министр культуры Самарской области совмещал работу в театре оперы и балета с должностью руководителя областного театра драмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: САТОБ Фото: САТОБ

По данным «Ъ», Сергею Филиппову могли не простить увольнение экс-министра культуры региона Татьяны Мрдуляш, несмотря на другую официальную причину ее отставки. В начале июня 2022 года госпожа Мрдуляш предложила снять с фасада здания САТОБ буквы «Z» и «V» и заменить их рекламными баннерами премьерного спектакля «Дон Кихот» и фестиваля «Шостакович. XX век». О предложении министра Сергей Филиппов, тогдашний гендиректор САТОБа, доложил заместителю председателя правительства Самарской области Александру Фетисову. Патриотические символы в итоге остались на фасаде, но руководитель театра вскоре лишился должности.

О бывшем и новом министрах культуры Самарской области — в материале «Ъ» «Зама повысили до министра».

Евгений Чернов, Самара