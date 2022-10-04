У министра не сложился театральный роман

Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш вчера вышла в отставку. Дочь бывшего вице-премьера Ольги Голодец, госпожа Мрдуляш заявила, что причина — личные семейные обстоятельства. Однако ее уход с госслужбы произошел на фоне скандала с буквами Z и V на фасаде здания Самарского академического театра оперы и балета (САТОБ). Чиновница предложила заменить их на театральные афиши, после чего депутат Госдумы Александр Хинштейн раскритиковал эту позицию как недостаточно патриотическую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Мрдуляш (справа)

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Татьяна Мрдуляш (справа)

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Татьяна Мрдуляш — дочь бывшего вице-премьера, а теперь зампреда правления «Сбера» Ольги Голодец — возглавила региональный минкульт в феврале прошлого года. До этого она была заместителем гендиректора по развитию Третьяковской галереи. Вчерашний понедельник, 3 октября, стал ее последим рабочим днем на госслужбе. «Так совпало, что на сложное время для нашей страны наложилось мое личное сложное время: мне нужно заняться здоровьем моего младшего ребенка. Это очень тяжелое решение, но в таких обстоятельствах, я уверена, любой меня поймет»,— заявила она. Госпожа Мрдуляш выразила надежду, что ей удалось «сделать много хорошего».

Отставка произошла на фоне нескольких политических скандалов. Так, ранее в сети распространились фотографии о якобы участии Татьяны Мрдуляш в оппозиционных мероприятиях. В публикациях фигурировали ссылки на швейцарское интернет-издание, которое в 2013 году якобы публиковало фото Татьяны Мрдуляш с плакатом «Свободу Навальному» в Женеве. Кроме того, депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн несколько месяцев критиковал кадровую политику регионального минкульта. Так, в марте он назвал «плевком на могилы наших солдат» приглашение на пост главного режиссера Самарского областного театра юного зрителя Владимира Гурфинкеля, публично осудившего ввод российских войск на территорию Украины. В итоге господин Гурфинкель должность не получил.

В начале июня госпожа Мрдуляш предложила снять с фасада здания САТОБ буквы Z и V и заменить их рекламными баннерами премьерного спектакля «Дон Кихот» и фестиваля «Шостакович. XX век». О предложении министра тогдашний гендиректор САТОБ Сергей Филиппов (с конца июня он возглавил Самарский академический театр драмы им. Горького) доложил заместителю председателя правительства Самарской области Александру Фетисову. После этого господин Хинштейн направил в правительство региона запрос о проведении служебной проверки. Однако Александр Фетисов сообщил, что инцидент исчерпан, а баннеры с символикой СВО решено сохранить. В правительстве пояснили, что госпожа Мрдуляш предлагала заменить их на афиши театра, поскольку патриотические мероприятия на площади им. Куйбышева к тому времени уже завершились.

Ани Айвазян, Самара