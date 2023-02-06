Зама повысили до министра

Министром культуры Самарской области назначена Ирина Калягина. Ранее она занимала эту должность с приставкой «врио». Госпожа Калягина проработала в региональном минкульте почти 20 лет — в последние годы занимала пост замминистра. Пост главы минкульта Самарской области является «расстрельным» — примерно через каждые два года в течение последних лет в регионе происходит замена министра на фоне различных проблем в отрасли. Кроме того, на эту должность часто назначаются люди, не связанные с культурой, или представители из других регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Калягина проработала в региональном министерстве культуры почти 20 лет

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Ирина Калягина проработала в региональном министерстве культуры почти 20 лет

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Ирина Калягина назначена на должность министра культуры Самарской области. Соответствующее постановление подписал глава региона Дмитрий Азаров. Об этом он сообщил на оперативном заседании областного правительства 6 ­февраля.

«Ирина Евгеньевна — человек опытный. Она не раз доказывала свой профессионализм и ответственность. Желаю успехов в хорошо и досконально известной вам сфере»,— обратился к новому министру культуры Дмитрий Азаров.

Ирина Калягина является уроженкой Куйбышева. Она училась на историка в Куйбышевском госуниверситете и после окончания вуза 17 лет проработала в региональном историко-краеведческом музее им. ­Алабина.

В 2004 году Ирина Калягина перешла в департамент культуры министерства культуры, спорта и молодежной политики Самарской области, где занимала должность консультанта. После этого с 2006 года стала руководителем управления ресурсного обеспечения и межтерриториального взаимодействия минкульта региона. С 2008 года госпожа Калягина работала заместителем министра — руководителем управления ресурсного обеспечения и межтерриториального, а затем была назначена замминистра культуры — руководителем департамента стратегического планирования и развития отрасли.

Длительный период Ирина Калягина замещала областного министра культуры — она временно исполняла обязанности главы минкульта с октября минувшего года. Ранее чиновница замещала руководителя министерства, когда ведомство возглавляли Ольга Рыбакова, затем Сергей Филиппов.

Пост главы минкульта Самарской области является «расстрельным» — примерно через каждые два года в регионе происходит замена министра на фоне различных проблем в отрасли. Кроме того, на эту должность часто назначаются люди, не связанные с культурой, или представители других регионов.

Так, предыдущий «московский» министр культуры области Татьяна Мрдуляш (дочь бывшего вице-премьера, а теперь зампреда правления «Сбера» Ольги Голодец) покинула пост в начале октября минувшего года, продержавшись около двух лет. Она заняла этот пост в феврале 2021 года. Тогда губернатор Дмитрий Азаров назвал ее одним из «вдохновителей проекта по созданию филиала» Третьяковской галереи на площадке самарской Фабрики-кухни. Ранее госпожа Мрдуляш занимала пост заместителя генерального директора по развитию Третьяковской галереи.

Чиновница объяснила отставку необходимостью заняться здоровьем младшего ребенка. При этом ее уход произошел на фоне нескольких политических скандалов. В частности, перед этим в сети появилась информация о том, что ранее Татьяна Мрдуляш занималась оппозиционной деятельностью. Кроме того, депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн тогда несколько месяцев критиковал кадровую политику регионального минкульта. Так, в марте 2022 гола он назвал «плевком на могилы наших солдат» приглашение на пост главного режиссера Самарского областного театра юного зрителя Владимира Гурфинкеля, публично осудившего ввод российских войск на территорию Украины. В итоге господин Гурфинкель должность не получил.

Предшественником Татьяны Мрдуляш на министерском посту был Борис Илларионов из Санкт-Петербурга. Он руководил минкультом год и несколько месяцев. До этого он работал завкафедрой балетоведения Академии русского балета. С 2012 по 2015 годы Борис Илларионов был первым зампредседателя комитета по культуре Санкт-Петербурга. Эксперты «Ъ» ранее полагали, что при назначении была сделана ставка на то, чтобы «сократить культурную дистанцию между Самарой» и культурной столицей России. В итоге, по их мнению, господин Илларионов стал «самой незаметной» фигурой в минкульте региона.

Дольше всех в министерском кресле продержалась Ольга Рыбакова — она занимала этот пост более десяти лет. Госпожа Рыбакова пришла в областное правительство еще при бывшем губернаторе Константине Титове. Однако ее называли «человеком вне культуры» — ранее она имела отношение к этой сфере, работая председателем комитета по здравоохранению, образованию и социальной политике ­губдумы.

На посту главы минкульта к работе Ольги Рыбаковой систематически поступали претензии как от различных госорганов, так и от деятелей культуры и представителей общественности. В частности, она привлекалась прокуратурой к административной ответственности за несоблюдение законодательства о размещении заказов. В 2011 году инициатива госпожи Рыбаковой по переносу памятника Валериану Куйбышеву вызвала резкую критику со стороны ряда представителей общественности и депутатов. В 2013 году произошел скандальный инцидент, связанный со строительством здания на месте Всесвятского кладбища в центре Самары, а также был поднят вопрос о застройке территории бывшего ГПЗ № 4 и переносе памятников культуры, находящихся там.

После Ольги Рыбаковой главой ведомства бал назначен Сергей Филиппов, который также не имел отношения к сфере культуры. До этого он занимал должность руководителя департамента информационной политики администрации губернатора региона. В марте 2019 году правительство Самарской области объявило открытый конкурс на замещение должности министра культуры региона. Дмитрий Азаров отмечал, что господин Филиппов удовлетворительно справляется со своей работой, однако «хочется культурного прорыва». Однако конкурс сильно затянулся, а комиссия спустя пять месяцев никого из отобранных кандидатов не рекомендовала губернатору на рассмотрение. Эксперты полагали, что для регионального минкульта просто не нашлось представителей от федеральных властей.

В сентябре 2019 года Сергей Филиппов был назначен директором Самарского академического театра оперы и балета, а затем возглавил Самарский академический театр драмы им. Горького. И лишь в октябре 2019 года минкульт возглавил Борис Илларионов.

Ани Айвазян