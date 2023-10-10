Минфин предлагает в 2024 году рассмотреть приватизацию отдельных активов

Минфин предлагает в следующем году рассмотреть приватизацию отдельных активов без потери контроля со стороны государства, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. Он считает приватизацию одним из ресурсов пополнения бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Министр уточнил, что это вопрос «более точечный», его нужно обсудить в правительстве, поэтому примеры активов, которые можно приватизировать, он приводить не стал. «Можно было бы посмотреть дополнительно в следующем году по реализации отдельных активов государства, привлечению больше частного бизнеса в государственные предприятия, без потери контроля со стороны государства»,— сказал господин Силуанов в интервью журналистке Наиле Аскер-заде (цитата по «РИА Новости»).

В апреле глава ВТБ Андрей Костин заявил, что перезапуск приватизации в России может стать источником средств для создания новой модели роста экономики. Кремль тогда говорил, что не обсуждает перезапуск приватизации. В начале октября Антон Силуанов рассказал, что Минфин составил перечень компаний, которые дополнительно можно включить в список для приватизации в следующую трехлетку. О каких компаниях шла речь, неизвестно.

Лаура Кеффер