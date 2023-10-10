Минфин предлагает в 2024 году рассмотреть приватизацию отдельных активов
Минфин предлагает в следующем году рассмотреть приватизацию отдельных активов без потери контроля со стороны государства, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. Он считает приватизацию одним из ресурсов пополнения бюджета.
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Министр уточнил, что это вопрос «более точечный», его нужно обсудить в правительстве, поэтому примеры активов, которые можно приватизировать, он приводить не стал. «Можно было бы посмотреть дополнительно в следующем году по реализации отдельных активов государства, привлечению больше частного бизнеса в государственные предприятия, без потери контроля со стороны государства»,— сказал господин Силуанов в интервью журналистке Наиле Аскер-заде (цитата по «РИА Новости»).
В апреле глава ВТБ Андрей Костин заявил, что перезапуск приватизации в России может стать источником средств для создания новой модели роста экономики. Кремль тогда говорил, что не обсуждает перезапуск приватизации. В начале октября Антон Силуанов рассказал, что Минфин составил перечень компаний, которые дополнительно можно включить в список для приватизации в следующую трехлетку. О каких компаниях шла речь, неизвестно.