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Коммерсантъ FM
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Минфин может расширить список приватизации в следующую трехлетку компаний

Минфин составил перечень компаний, которые дополнительно можно включить в список для приватизации в следующую трехлетку. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов, не приведя подробностей.

«У нас есть список компаний, которые можно было бы включить дополнительно в следующую трехлетку в приватизацию»,— сказал господин Силуанов на парламентских слушаниях в Совете федерации (цитата по ТАСС).

Согласно материалам к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, бюджет РФ может получить от приватизации федерального имущества в 2024 году 1,229 млрд руб., в 2025 и 2026 годах — по 1,226 млрд руб.

В июле 2022 года Минфин подготовил проект постановления о систематизации объектов малой приватизации. Предполагалось, что принадлежащие РФ активы дешевле 100 млн руб. будут ежегодно сводиться Росимуществом в перечень для продажи их в частные руки на торгах по короткому пути — без включения в прогнозный план приватизации.

В апреле 2023-го глава ВТБ Андрей Костин заявил, что перезапуск приватизации в России может стать источником средств для создания новой модели роста экономики. Кремль в ответ сказал, что не обсуждает перезапуск приватизации.

Лаура Кеффер

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