Кремль не обсуждает перезапуск приватизации в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы ВТБ Андрея Костина о перезапуске приватизации в России. По словам господина Пескова, такая мера властями не обсуждается. Он назвал ее «одной из точек зрения», причем «весьма интересной».

«В Кремле это не обсуждается, но, безусловно, все экономисты, все эксперты и авторитетные участники экономической жизни страны и банковского сектора обсуждают различные темы, связанные с ускорением экономического развития страны в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. И поэтому здесь, конечно, весьма интересна одна из точек зрения, которая здесь была представлена Костиным»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Глава ВТБ убежден, что перезапуск приватизации в России мог бы стать источником средств для создания новой модели роста экономики. Среди ее плюсов господин Костин также назвал «укрепление основ рыночных механизмов, придание динамики дальнейшему развитию фондового рынка, формирование новой генерации менеджеров». По его мнению, приватизация неоднократно доказывала свою эффективность.

Лаура Кеффер