Корреспонденция по-юаньски

В рамках восстановления нарушенной санкциями системы международных расчетов Сбербанк договорился о корреспондентских отношениях с кредитными организациями в Латинской Америке. В частности, речь идет о корсчетах в юанях в банках Бразилии. Прямые корреспондентские отношения позволят оптимизировать расходы на обслуживание платежей на фоне роста внешнеторговых операций между странами, считают источники “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сбербанк договорился с кредитными организациями из Бразилии об открытии корсчетов в китайских юанях, сообщило 3 октября издание Brazilian Report. По его информации, в июле представители российского госбанка провели встречу с руководством ведущих госбанков Бразилии. В том числе, пишет Brazilian Report, были представители крупных федеральных банков: Banco de Brasil и Caixa. В Сбербанке не ответили на вопросы “Ъ”.

После ухода с европейского рынка и разрыва корреспондентских отношений в долларах, евро и другой «недружественной» валюте Сбербанк активно работает над запуском новых валют для расчетов. До конца года он планирует открыть филиал в Китае, а в ближайшее время запустить рублевые переводы в адрес физлиц в стране на карты местных банков.

Корреспондентские отношения с бразильскими банками есть не только у крупнейшего госбанка, уточняют собеседники “Ъ” на финансовом рынке. Вместе с тем один из них полагает, что пример Сбербанка «можно считать успешным прецедентом». «Не все банки третьих стран готовы открывать корреспондентские счета в юанях и предпочитают доллары и евро,— поясняет банкир.— Сейчас юань часто выступает заменой доллару, но не у всех есть с китайскими компаниями торговый оборот, чтобы утилизировать юани». «Не исключено, что в случае Сбербанка было принято особое политическое решение»,— говорит один из собеседников “Ъ”.

Внешнеэкономическая деятельность между Россией и Бразилией расширяется, это требует операций по обслуживанию расчетов, отмечают собеседники “Ъ” на рынке.

В частности, в августе Rio Times со ссылкой на оценки аналитической компании Kpler сообщало, что поставки российских продуктов нефтепереработки в Бразилию могут увеличиться на 25% относительно июля и достичь 235 тыс. баррелей в сутки, что сделает Россию крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию вместо США.

В сентябре страна впервые с 1999 года, по данным ее статслужбы, приобрела партию природного и обогащенного урана за $72 млн. По итогам семи месяцев 2023 года Россия также впервые вошла в пятерку поставщиков зерна в Бразилию. В то же время бразильские реалы, в отличие от юаня, менее популярная в мире валюта.

Для Сбербанка открытие корсчетов сделает процесс обслуживания более дешевым, чем если бы операции производились путем конвертации или через банк-посредник. Кроме того, банк может диверсифицировать свои остатки в китайской валюте, перераспределив их частично из китайских банков в бразильские.

«Сбербанку как банку под санкциями очень сложно проводить юаневые платежи в китайских банках. Китайские банки не очень хотят связываться с санкционными банками»,— отмечает управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский. Бразильский же банк, по его словам, сможет выступать так называемым бридж-банком при проведении платежей, что позволит Сбербанку, в свою очередь, проводить через Бразилию часть юаневых платежей.

«Скорее всего, и другие банки попытаются повторить схему Сбербанка»,— полагает собеседник “Ъ” на рынке. Однако, уточняет он, для этого необходимо не только договориться с бразильской стороной, но и «заручиться согласием китайского банка», отмечает банкир.

Участники рынка допускают и «встречное движение» — выход бразильских инвесторов на рынок России. Источник “Ъ” в банке из топ-5 поясняет, что возможности работы в стране изучают бизнесмены из Бразилии: «В Россию приезжала делегация, они серьезно искали банк на покупку». По мнению другого собеседника “Ъ” из числа банкиров, бразильцы, «скорее всего, хотели купить банк, чтобы заниматься довольно доходным трансакционным бизнесом, которым сейчас в РФ занимаются неподсанкционные банки».

Ольга Шерункова, Ксения Дементьева