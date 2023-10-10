Израильская армия ночью нанесла по сектору Газа более 200 авиаударов

За эту ночь армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла более 200 авиаударов истребителями по сектору Газа. Обстрелы были в Римале и Хан-Юнисе. Армия Израиля заявила, что полностью контролирует южную границу с сектором Газа. 10 октября нарушения границ не было, передает The Times of Israel.

Израильская армия сообщила, что нанесла удары по боевому складу «Хамаса» в Хан-Юнисе, расположенному в мечети. Истребители также нанесли удары по объектам инфраструктуры «Исламского джихада», по резиденции одного из палестинских боевиков, по нескольким объектам инфраструктуры «Хамаса», в том числе, расположенному в многоэтажном здании в Аль-Форкане, передается в Telegram-канале армии обороны Израиля.

Кроме того, удары были нанесены по оперативному командному центру палестинских боевиков, также расположенному в мечети, командному центру «Хамаса» и еще двум жилым домам.

7 октября ХАМАС нанес множество ракетных ударов по территории Израиля. Позже палестинские боевики зашли на территорию страны и взяли заложников. Израиль начал контртеррористическую операцию и объявил войну. Число погибших в Израиле, по последним данным, превысило 900 человек, в секторе Газа погибли не меньше 687 человек. 9 октября Израиль заявил о восстановлении контроля над городами возле сектора Газа.

Об обсуждении путей разрешения конфликта — в материале «Ъ» «Палестинский вопрос дошел до точки».

Александра Горошилова