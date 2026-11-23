Вторая ракетка мира Янник Синнер перенесет операцию на колене
Итальянский теннисист Янник Синнер перенесет операцию на правом колене. Об этом сообщает il Giornale.
По данным журналиста Марка Ломбардо, хирургическое вмешательство выполнит финский хирург-ортопед Лассе Лемпайнен. Операция пройдет 24 ноября. Ожидается, что спортсмен сможет вернуться на корт не раньше апреля. По некоторым оценкам, он будет восстанавливаться до Wimbledon, который стартует 28 июня.
В последний раз итальянец выходил на корт 12 июля: в финале Wimbledon он обыграл немца Александра Зверева. Из-за травмы колена Янник Синнер не выступил на US Open, пропустил «мастерсы» в Монреале, Цинциннати и Париже, а также не сыграл на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
На счету 25-летнего спортсмена 30 титулов ATP. Синнер пять раз побеждал на турнирах Большого шлема. В мировом рейтинге он занимает второе место.