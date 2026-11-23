В последний раз итальянец выходил на корт 12 июля: в финале Wimbledon он обыграл немца Александра Зверева. Из-за травмы колена Янник Синнер не выступил на US Open, пропустил «мастерсы» в Монреале, Цинциннати и Париже, а также не сыграл на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).