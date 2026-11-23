Взял и зал
Карлос Алькарас на Nitto ATP Finals покорил свою новую вершину
Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине с призовым фондом $15,75 млн впервые завершился триумфом Карлоса Алькараса, который в финале в двух партиях переиграл первую ракетку мира Александра Зверева. 23-летний испанец, чья беспроигрышная серия на крытых европейских кортах на финише сезона достигла четырнадцати матчей, стал всего лишь четвертым игроком в истории, имеющим в своей коллекции победы на четырех турнирах Большого шлема, а также титул чемпиона Nitto ATP Finals.
Мужской теннисный сезон, в котором остается разыграть лишь один престижный трофей — Кубок Дэвиса, разрушил сразу два стереотипа, формировавшихся несколько предыдущих лет. Еще недавно казалось, что Александру Звереву уже не суждено выиграть хотя бы один титул на турнирах Большого шлема, а сегодня на счету немецкого теннисиста победы на Roland Garros и US Open, которые позволили ему, даже несмотря на поражение в финале Nitto ATP Finals от Карлоса Алькараса 22 ноября, стать первой ракеткой мира по итогам года, причем с внушительным отрывом от преследователей.
Другой стереотип касался уже самого Алькараса. Считалось, что в залах ему гораздо труднее, чем на открытых кортах, блистать гранями своего уникального таланта. Но за последние четыре недели испанец выиграл сразу три престижных турнира на европейских крытых кортах — «пятисотку» в Вене, «мастерс» в Париже и итоговое состязание в Турине, не уступив в четырнадцати матчах подряд, в восьми из которых ему оппонировали представители топ-10. А поскольку в январе Алькарас также впервые выиграл Australian Open (кстати, мельбурнский финал против Новака Джоковича, к неудовольствию испанца, из-за угрозы дождя проводился под наполовину закрытой раздвижной крышей), нынешний триумф позволил ему стать всего лишь четвертым теннисистом, имеющим на своем счету победы на всех турнирах Большого шлема. Ранее таким набором достижений могли похвастаться лишь американец Андре Агасси, швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович.
Опасения по поводу спада, который мог настигнуть испанца после прошлогоднего расставания с Хуаном Карлосом Ферреро — очень грамотным и проницательным наставником, превратившим одаренного тинейджера в звезду мирового масштаба, оказались напрасными. Со своим бывшим вторым тренером Самуэлем Лопесом, возглавившим его штаб 11 месяцев назад, Алькарас выиграл почти все, что позволило ему здоровье до и после серьезной травмы правого запястья, полученной в середине весны.
Уровень тенниса, показанный им в Турине, несмотря на мышечные проблемы с левым бедром, оказался запредельным.
Реальную возможность одолеть его имел лишь Бен Шелтон — четвертая ракетка мира, в чей тренерский штаб, кстати, в предстоящее межсезонье войдет Ферреро. Однако и 24-летнему американскому левше, обладателю мощнейшей подачи, не удалось сломить сопротивление Алькараса на тай-брейке в третьем сете полуфинала.
Александр Зверев же в финале получил куда меньше шансов, чем Бен Шелтон. Ведя на тай-брейке во второй партии — 6:3, он так и не сумел взять в этом матче хотя бы одно очко, которое можно было бы назвать ключевым, и уступил — 2:6, 6:7 (7:9). Выиграв с января шесть титулов, Алькарас догнал по этому показателю лидера — Янника Синнера. Теперь у них равное общее количество турнирных побед — по 30.
В рейтинге ATP Синнер, идущий вторым, опережает Алькараса совсем незначительно. У итальянца — 7950 баллов, у испанца — 7600. Зверев, набравший 10 350 баллов, выглядит явным лидером и по итогам Australian Open, где он, как и Синнер, дошел до полуфинала, первое место наверняка не потеряет. А вот дальше ситуация в верхней части рейтинга будет зависеть от различных факторов, среди которых не последним будет физическое состояние всех трех теннисистов. Подверженность Алькараса травмам известна уже давно, а с некоторых пор ею страдает и Синнер. По информации La Gazzetta dello Sport, итальянец, которого с лета беспокоят проблемы с коленом, рассматривает возможность хирургического вмешательства.