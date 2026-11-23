Другой стереотип касался уже самого Алькараса. Считалось, что в залах ему гораздо труднее, чем на открытых кортах, блистать гранями своего уникального таланта. Но за последние четыре недели испанец выиграл сразу три престижных турнира на европейских крытых кортах — «пятисотку» в Вене, «мастерс» в Париже и итоговое состязание в Турине, не уступив в четырнадцати матчах подряд, в восьми из которых ему оппонировали представители топ-10. А поскольку в январе Алькарас также впервые выиграл Australian Open (кстати, мельбурнский финал против Новака Джоковича, к неудовольствию испанца, из-за угрозы дождя проводился под наполовину закрытой раздвижной крышей), нынешний триумф позволил ему стать всего лишь четвертым теннисистом, имеющим на своем счету победы на всех турнирах Большого шлема. Ранее таким набором достижений могли похвастаться лишь американец Андре Агасси, швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович.