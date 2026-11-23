Из необычных способов оценки, с которыми респонденты сталкивались на собеседованиях, чаще всего называли личностные тесты с определением психологического типа (17%). 11% называли тесты на IQ и столько же (11%) — намеренно провокационные вопросы или грубость. По 8% отметили вопросы о знаке зодиака, времени рождения или нумерологии, а также решения на основе «интуиции» или «энергетики». Еще 7% сообщили, что критерием отбора становились ответы на вопросы о любимых произведениях искусства или увлечениях, а 5% упомянули задания что-нибудь нарисовать или объяснить смысл картинки.