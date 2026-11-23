«Найм по вайбу» оказался приемлемым для соискателей
Треть опрошенных «Рамблером» соискателей рабочих мест не считают некорректным отказ в найме без объяснения причин. Всего в опросе, проведенном в ноябре медиахолдингом Rambler&Co, приняли участие более 2 тыс. интернет-пользователей. «Ъ» ознакомился с результатами исследования.
33% участников опроса считают «душевную совместимость» с коллегами по работе не менее важной, чем профессиональные навыки. С ними не согласны 26% опрошенных. По их мнению, личная симпатия не должна быть определяющей. Еще 24% допускают оценку «по вайбу», только если за ней стоят конкретные различия в подходе к работе. 17% выбрали ироничный вариант ответа: «Лучше брать по гороскопу».
В соцсетях одной из самых популярных тем ноября стал «найм по вайбу» — подход, при котором на решение работодателя существенно влияет неформализуемый фактор впечатления от общения с соискателем. Это и побудило «Рамблер» провести опрос своих пользователей на тему рекрутинга.
Среди опрошенных большинство (36%) имеют опыт получения отказа без объяснения причин. Только в 8% случаев соискателю предоставляли аргументированный ответ с указанием положительных и отрицательных факторов. 9% респондентов столкнулись с отказом из-за «недостаточного интереса к компании», а 5% — из-за «несовпадения по ценностям». Зато 8% получали оффер лишь благодаря тому, что оказывались с будущим руководителем «на одной волне».
Из необычных способов оценки, с которыми респонденты сталкивались на собеседованиях, чаще всего называли личностные тесты с определением психологического типа (17%). 11% называли тесты на IQ и столько же (11%) — намеренно провокационные вопросы или грубость. По 8% отметили вопросы о знаке зодиака, времени рождения или нумерологии, а также решения на основе «интуиции» или «энергетики». Еще 7% сообщили, что критерием отбора становились ответы на вопросы о любимых произведениях искусства или увлечениях, а 5% упомянули задания что-нибудь нарисовать или объяснить смысл картинки.