«Одной из самых необычных особенностей стал складной руль»
Дмитрий Гронский — о BYD Fang Cheng Bao Ti 9
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Окружной суд Гааги постановил, что китайский кроссовер BYD Ti7 нарушает авторские права на дизайн модели Defender, зарегистрированные в Европейском союзе компанией Jaguar Land Rover. Таким образом британская компания добилась запрета на ввоз, производство, продажу и иные формы коммерциализации Ti7 на территории всех стран ЕС.
Тут интересен не только сам прецедент, но и аргументы, которые выдвигали стороны в ходе судебного разбирательства. Обвинение обращало внимание на то, что и сам силуэт угловатого кузова, и вертикальные окошки, и характерная панель в задней стойке, и плоская крыша, и даже расположение запасного колеса на задней двери — все это было беззастенчиво срисовано у Defender.
Ответчик настаивал на том, что автомобили существенно отличаются фарами, решеткой радиатора, бамперами, капотом и арками колес. Но эти аргументы суд не убедили.
BYD намерена обжаловать принятое решение. Представители китайской компании заявили, что Ti7 разработан самостоятельно, как говорится, «с чистого листа». Нот всего семь, любят говорить композиторы, которых обвиняют в плагиате. Так и здесь: все брутальные внедорожники имеют четыре колеса и потому похожи друг на друга.
К чести китайской компании надо сказать, что буквально в те же дни, когда в Нидерландах шли судебные слушания по делу о плагиате, у себя на родине, в КНР, BYD презентовала автомобиль, который показывает, что ее дизайнеры и конструкторы действительно могут мыслить самостоятельно и оригинально.
Одной из самых необычных особенностей внедорожника BYD Fang Cheng Bao Ti 9 стал складной руль. Он может складываться пополам и убираться в переднюю панель, освобождая дополнительное пространство для водителя. Разумеется, спрятать баранку можно только у припаркованного автомобиля.
А нужно это, по замыслу дизайнеров, для того, чтобы водителю можно было поспать, не пересаживаясь на пассажирское кресло. Трудно сказать, насколько подобная функция будет востребована, но то, что на серийных автомобилях мы подобного еще не видели, факт бесспорный.