Тут интересен не только сам прецедент, но и аргументы, которые выдвигали стороны в ходе судебного разбирательства. Обвинение обращало внимание на то, что и сам силуэт угловатого кузова, и вертикальные окошки, и характерная панель в задней стойке, и плоская крыша, и даже расположение запасного колеса на задней двери — все это было беззастенчиво срисовано у Defender.