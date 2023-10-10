Госдуме предложат решить петербургские проблемы

Депутаты Законодательного собрания Петербурга выдвинули законодательную инициативу по программе комплексного развития территорий. Ранее аналогичные предложения общественников уже отвергали в Совете законодателей. Инициативу рассмотрят завтра в парламенте, а затем при положительном исходе она уйдет на рассмотрение в Госдуму. Инициаторы законопроекта считают, что поправки положительно скажутся на будущей реализации проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-СПб» один из соавторов инициативы, депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок, упор делается на нескольких аспектах. Во-первых, депутаты считают, что города федерального значения должны сами определять географию расселения.

Комплексное развитие территорий (КРТ) — это городская программа, подразумевающая расселение домов 1957–1970 годов постройки. В обиходе эта программа также называется законом о реновации.

«Это имеет принципиальное значение, потому что мы сами будем определять границу. Если буквально трактовать федеральный закон, то человека, например, с Дачного проспекта могут расселить на Гражданский проспект, то есть в другой конец города. А если мы добьемся поправок в федеральный закон, мы самостоятельно своим законом сможем определять географию расселения: районом, кварталом, муниципальным образованием»,— пояснил господин Четырбок.

Второй принципиальный момент — сделать участие в программе КРТ инициативным. Сейчас в ситуации, когда жильцы дома не высказывают своего мнения, он автоматически становится участником КРТ. Инициаторы изменений считают, что это должно происходить только в ситуации, когда жильцы на общедомовом собрании голосуют «за».

Депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский, еще один автор проекта постановления, рассказал «Ъ-СПб», что важное значение имеет процедура голосования за участие в КРТ. Собрания жильцов в случае принятия поправок могут инициировать только собственники квартир (а не застройщик, УК или кто-либо еще).

«Это принципиальная вещь, потому что она страхует людей от того, что через их голову якобы инициируют собрание, подписывают поддельный протокол, а потом приходится оспаривать результаты»,— объясняет господин Вишневский. Также Борис Вишневский отметил, что горожане настаивали на необходимости сохранять градостроительные нормы на территории, которая попадает под КРТ. То есть если на территории разрешалось строить дома не выше 30 м — значит, таким и должно быть новое жилье. Изначально предполагалось, что эти нормативы КРТ не касаются.

Во время разработки законодательной инициативы депутаты обдумывали еще одну норму: предлагать участникам КРТ по умолчанию новое жилье, а в качестве альтернативы — деньги. Сейчас происходит наоборот. Но это предложение не получило достаточной поддержки в Общественном штабе по вопросам комплексного развития территорий.

Совет законодателей ранее не поддержал похожие предложения данного Общественного штаба. Однако господа Вишневский и Чертыбок отметили, что внесли уточняющие правки и с ними возможны шансы на успех.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что закон о КРТ заморозили из-за недовольства горожан. Они даже подали коллективный иск против закона. Недовольство горожан привело к тому, что был создан Общественный штаб по работе над проектом. В состав штаба вошли депутаты ЗакСа, представители Общественной палаты Санкт-Петербурга, активисты, жители города.

Анастасия Захарова