В Москве не поддержали поправки петербургских депутатов в закон о КРТ

Комиссия Совета законодателей (СЗ) РФ по жилищной политике рекомендовала не вносить на рассмотрение Госдумы поправки, предложенные петербургским Общественным штабом по вопросам комплексного развития территорий (КРТ), следует из заключения СЗ. На обратил внимание «Деловой Петербург».

В частности, комиссия не посчитала соответствующими федеральному законодательству, предложения о возможности денежного возмещения несовершеннолетним и недееспособным лицам при переселении из жилья, находящегося в их собственности.

Также в СЗ решили, что предложение сохранять для детей и недееспособных лиц при передаче жилья места в школах, в которые они зачислены, не относится к предмету регулирования Жилищным кодексом РФ.

Кроме того комиссия не поддержала изменение, по которому продолжительность голосования по вопросу о включении жилья в границы КРТ, в заочной форме с использованием ГИС ЖКХ должна составлять 90 дней с начала голосования.

«В пояснительной записке и материалах, приложенных к проекту законодательной инициативы, отсутствуют аналитические и статистические материалы, которые подтверждают необходимость предлагаемых изменений»,— говорится в заключении СЗ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что около 140 человек стали соистцами по иску против закона о реновации.

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