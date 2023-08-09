Около 140 человек стали соистцами по иску против закона о реновации

Санкт-Петербургский городской суд начал рассматривать коллективный иск о признании недействительным закона о комплексном развитии территорий, известного как закон о реновации. В качестве соистцов к иску, поданному членом движения «Гражданский Петербург» Ольгой Лихацкой, присоединилось около 140 человек, сообщает корреспондент Закс.ру из зала суда.

Ответчиками по иску выступают губернатор Петербурга и Законодательное собрание. Госпожа Лихацкая, а также юристы Екатерина Гуленкова и Павел Кирдеев обратились в суд требованием отменить закон о КРТ в конце июня. По словам Ольги Лихацкой, приостановка отдельных норм закона не равна отмене, и поэтому она планирует продолжать судиться.

В ноябре 2022 году Городской суд прекратил производство по такому же иску. Тогда к нему присоединились в качестве соистцов около 200 человек. Суд мотивировал свое решение тем, что некоторые положения закона о реновации были приостановлены до января 2024 года. Однако уже в мае 2023 года третий кассационный суд общей юрисдикции вернул иск на новое рассмотрение.

Закон о реновации был принят Заксобранием Петербурга в июне 2022 года, но в сентябре того же года он был приостановлен по инициативе губернатора Александра Беглова. Решение о приостановке отдельных норм закона было принято после критики жителей «хрущевок». В администрации заявляли, что планируют внести изменения в закон с учетом мнений граждан. С сентября 2022 года в Заксобрании работает общественный штаб, который разрабатывает предложения по совершенствованию закона.

Основные споры вокруг закона связаны с определением критериев домов, подлежащих расселению (к ним относятся все хрущевки 1957–1970-х годов постройки), а также с условиями переселения. Гражданам не гарантируется, что новое жилье будет находиться хотя бы в том же районе, где находилось старое (хотя некоторые депутаты предлагали ограничить зону расселения одним муниципалитетом), и будет таким же по метражу. Кроме того, закон не оставляет горожанам возможность выбирать между компенсацией за жилье и получением новой квартиры.

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