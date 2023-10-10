Бренд двойной очистки

У водочного бренда «Хорта» из портфеля ГК «Традиции успеха», в отношении топ-менеджмента которой расследуется уголовное дело, может смениться владелец. Зарегистрировать марку намерена структура, связанная с Ярославским ликероводочным заводом, возможно, по договоренности с исходным производителем. «Хорта» остается в тройке самых популярных водочных брендов, но уже начала терять позиции без инвестиций, говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Владеющее марками Ярославского ликероводочного завода (ЯЛВЗ) ООО «Бренд» подало заявки на регистрацию брендов «Хорта» и «Лесная» по классу алкогольных напитков, обнаружил “Ъ” в данных Роспатента. Заявки поданы в августе—сентябре 2023 года и сейчас проходят экспертизы, сказано в материалах службы.

«Бренду» принадлежат марки Beringoff, Len, Tolga, «Медовка», которые выпускаются на ЯЛВЗ. Мощность завода — 2,5 млн дал в год. По данным СПАРК, по 50% «Бренда» владеют Марина Мосякина и подконтрольное Елене Крыловой ООО «Стройэнергоактив». Госпоже Крыловой также принадлежит ООО «Энергокапитал», владевшее в 2018–2019 годах 50% ООО ЯЛВЗ, согласно СПАРК. Сегодня структура завода, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Евгению Комиссарову, Екатерине Когтевой и Александру Мосякину. Контакты «Бренда» найти не удалось, в ЯЛВЗ “Ъ” не ответили.

Водка «Хорта» была запущена в 2022 году ГК «Традиции успеха», в которую входят заводы «Русский север» и «Родник и К». Запуск марки потребовался после расторжения лицензий холдинга Global Spirits на выпуск водки «Хортиця», говорили “Ъ” в группе. Собеседники “Ъ” ранее связывали эти предприятия с Global Spirits, но стороны это отрицали. «Родник и К» владеет и брендом «Лесная», который есть на этикетке водки «Лесная мороша». В ГК «Традиции успеха» “Ъ” не ответили.

Летом 2023 года в отношении владельца Global Spirits Евгения Черняка в РФ было возбуждено уголовное дело по подозрению в финансировании ВСУ. Владельцу «Русского севера» и «Родник и К» Александру Беспалову, гендиректору «Родник и К» Андрею Лазутину предъявлены обвинения в даче взятки (см. “Ъ” от 4 июля). За январь—август эти заводы сократили выпуск водки на 40% год к году, до 2,67 млн дал (см. “Ъ” от 28 сентября).

О том, что ЯЛВЗ может получить бренд «Хорта» и иные марки группы, знает и собеседник “Ъ” на алкогольном рынке. По его словам, завод уже занимается дистрибуцией этих напитков. ЯЛВЗ уже выпускает водку «Лесная мороша», а в сентябре, следует из данных Росаккредитации, получил декларацию на производство «Хорты».

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что если ЯЛВЗ сохранит прежние каналы дистрибуции «Хорты» и других брендов, то скорее всего пытается «пристроить марки» с согласия изначальных производителей. Если же завод начнет сам с нуля выстраивать дистрибуцию, то можно говорить о попытке запуска «нового продукта, схожего с популярным брендом», указывает он.

Бренд «Хорта» «Родник и К» не зарегистрировал, но получил в 2022 году права на сходную с ним марку «Хорт». Руководитель практики интеллектуальной собственности фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев отмечает, что «Бренду» потребуется либо получить согласие «Родник и К», либо прекращать правовую охрану товарного знака. Гендиректор «Онлайн Патент» Алина Акиншина отмечает, что могут возникнуть сложности из-за действующих серий товарных знаков «Хортиця». Управляющий партнер юридической компании «Генезис» говорит, что регистрация бренда может быть прекращена досрочно по решению суда, если правообладатель не использует марку в бизнесе более трех лет.

По словам собеседника “Ъ” на рынке, в августе «Хорта» занимала третье место по продажам водки в сетях, но уже начала терять позиции. «Либо товара мало, либо нет денег для инвестиций»,— указывает источник “Ъ”. Президент Ladoga (водка «Царская») Вениамин Грабар не верит в будущее проекта, учитывая сложность ситуации вокруг Global Spirits. А директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что продажи будут зависеть от готовности сетей работать с брендом, так как заменить «Хорту» можно легко.

Анатолий Костырев