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Коммерсантъ FM
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«Хорта» не держит разлив

Производитель водки теряет позиции на рынке

Крупный производитель водки «Хорта» и «Мороша» ГК «Традиции успеха» теряет позиции на рынке после возбуждения уголовного дела в отношении топ-менеджмента. За январь—август 2023 года группа сократила выпуск на 40%, опустившись на пятую строчку среди производителей. Конкуренты ожидают переключения потребителей «Хорты» на другие бренды.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ГК «Традиции успеха» (бренды «Хорта», «Мороша», «Первакъ») по итогам января—августа 2023 года опустилась с четвертого на пятое место среди производителей водки в России, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. Выпуск водки группой за этот период сократился на 40% год к году, до 2,67 млн дал, отгрузки снизились на 37%, до 2,77 млн дал. В августе относительно июля заводы группы сократили производство водки в четыре раза, до 66 тыс. дал, а отгрузки снизились в 2,8 раза, до 104 тыс. дал.

Первое место среди производителей водки сохранил «Татспиртпром» (бренды Tundra, «Русская валюта») с 5,76 млн дал, второе — Novabev Group (Beluga, «Беленькая») с 5,63 млн дал, третье — Алкогольная сибирская группа (АСГ; «Пять озер», «Белая березка») с 4,35 млн дал. На четвертую строчку поднялась ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка»), выпустив 3,23 млн дал водки. В ГК «Традиции успеха», Novabev Group и ГК «Руст» комментарии не предоставили.

Крупнейшие производители водки в России в январе—августе 2023 года

Место Компания Объем производства (млн дал) Динамика год к году (%)
1 «Татспиртпром» 5,76 0
2 Novabev Group 5,63 -11
3 АСГ 4,35 -6
4 ГК «Руст» 3,23 -14
5 ГК «Традиции успеха» 2,67 -40
6 «Башспирт» 2,56 11
7 ЛВЗ «Саранский» 2,36 9
8 «Питейный дом» 1,89 12
9 Тульский винокуренный завод 1911 1,61 -9
10 «Удмуртспиртпром» 1,52 -9
Итого по всем производителям 47,08 -6

Источник: данные, предоставленные участником рынка.

ГК «Традиции успеха» включает заводы «Русский Север» и «Родник и К». Собеседники “Ъ” на рынке связывали предприятия с украинским холдингом Global Spirits (бренд «Хортиця») Евгения Черняка, но стороны это отрицали. В апреле 2022 года владельцем заводов стал Александр Беспалов. А в июле 2023 года стало известно о возбуждении в отношении Евгения Черняка уголовного дела по подозрению в финансировании ВСУ и предъявлении Александру Беспалову и гендиректору «Родника и К» Андрею Лазутину обвинений в даче взятки (см. “Ъ” от 4 июля). В ГК «Традиции успеха» тогда связь с Евгением Черняком и Global Spirits и участие в финансировании иностранных воинских формирований отрицали.

Источник “Ъ” на рынке говорит, что разливом и отгрузками «Хорты» и «Мороши» по контракту сегодня в основном занимается Ярославский ликеро-водочный завод (ЯЛВЗ). Данными Росаккредитации подтверждается, что ЯЛВЗ получал декларации на выпуск водки под этими брендами. Но, отмечает собеседник “Ъ”, мощности завода гораздо меньше прежних объемов продаж марок. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в январе—августе ЯЛВЗ выпустил 680 тыс. дал водки — на 12% больше, чем годом ранее. Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл», который также выпускает «Хорту», за январь—август увеличил выпуск водки на 88% год к году, до 1,19 млн дал. Владелец КЛВЗ «Кристалл» Павел Победкин говорит, что объем заказов превышает возможности завода, а новые предложения поступают «буквально каждую неделю».

У части партнеров ГК «Традиции успеха» тем временем появились претензии к структурам группы. ЯЛВЗ, следует из картотеки дел, в сентябре подал в Арбитражный суд Ярославской области иски о взыскании 38,8 млн руб. с ООО «Стандарт качества» и 25,28 млн руб. с ООО «Традиции успеха». Источник “Ъ” на рынке считает, что речь может идти о долгах за контрактное производство. С иском о взыскании 41,9 млн руб. к «Стандарту качества», «Роднику и К» и «Русскому Северу» обратился также производитель бутылок «Гланит». В ЯЛВЗ и «Гланите» “Ъ” не ответили.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что большинство крупных производителей водки показывают неплохие результаты с учетом высокой базы 2022 года, а по итогам 2023 года продажи напитка могут немного вырасти. Директор по развитию основного портфеля АСГ Наталья Неворотова ожидает по итогам 2023 года прироста продаж на 4% за счет «Белой березки», «Хаски», Remeslo, Gurman и укрепления позиций «Пяти озер», на которую могут перейти потребители «Хорты» и «Мороши». «Марки сопоставимы по зрелости, репутации, выходили и развивались одновременно»,— поясняет она. В «Татспиртпроме» отмечают рост отгрузок Tundra на 53% год к году в том числе за счет расширения ассортимента. Как говорит госпожа Неворотова, емкость рынка водки остается на уровне 2022 года, когда показатель вырос сразу на 6%, а 90% продаж приходится на бренды с ценой около 300 руб. за бутылку.

Анатолий Костырев

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