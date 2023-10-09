Спекулянты разыграли молчанку

В начале недели курс доллара на биржевых торгах обновил полуторалетний максимум, поднявшись выше уровня 102 руб./$. Впрочем, спекулятивная игра не увенчалась успехом, по итогам дня курс вернулся ниже уровня 100 руб./$. В отсутствие новых мер поддержки курса рубля аналитики допускают краткосрочный подъем курса до 104–107 руб./$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В отсутствие каких-либо заявлений или действий российских властей участники рынка не только загнали курс доллара выше 100 руб., но и сумели обновить двухмесячный максимум. На торгах Московской биржи в понедельник, 9 октября, в первой половине дня курс американской валюты достигал отметки 102,35 руб./$, превысив на 1,95 руб. значение закрытия пятницы и обновив максимум с марта 2022 года. Обновили локальные максимумы курсы юаня (более 14 руб./CNY) и евро (более 108,03 руб./€).

Колебания курса вызваны активной игрой спекулянтов, которые всю минувшую неделю тестировали уровень 100 руб./$. Этот уровень в середине августа был обозначен финансовыми властями как нежелательный. После его преодоления 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов до 12%, а также экспортерам было рекомендовано продавать валюту на внутреннем рынке. «Не исключено, что власти не видят целесообразности вводить жесткие, но краткосрочные меры по ограничению потоков капитала за рубеж»,— отмечает глава аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на пресс-конференции 15 сентября: У нас нет… психологической границы, курс у нас плавающий.

Отсутствие новых шагов поддержки российской валюты, считает господин Евстифеев, позволяет спекулянтам тестировать уровни выше 100 руб. В пользу этого говорит резкое увеличение объемов торгов и амплитуды движения сразу после преодоления курсом доллара максимума, установленного 14 августа. «В это время одновременно сработали многие алгоритмические торговые системы на покупку валюты и произошло закрытие шортов по валюте»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Спекулятивную игру против рубля в начале дня поддержало увеличение спроса на валюты со стороны импортеров. Как отмечает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов, этому способствовало завершение каникул в КНР. «Военный конфликт на Ближнем Востоке также стимулирует активность спекулятивного капитала»,— отмечает господин Локтюхов.

Впрочем, во второй половине дня, как и на прошлой неделе, многие спекулянты решили закрыть позиции, зафиксировав прибыль. Уже к 18:00 курс доллара опустился ниже уровня 100 руб./$, а в последний час торгов достиг минимума с 2 октября — 98,84 руб./$. По итогам дня курс остановился на отметке 99,32 руб./$, потеряв за день свыше 1 руб. Юань завершил торги возле отметки 13,6 руб./CNY, курс евро — 104,75 руб./€.

Подстегнуть продажи, считает собеседник “Ъ” на фондовом рынке, могло мягкое управление курсом финансовыми властями через свои возможности интервенций и участников рынка.

Такие меры поддержки в моменте могут охладить пыл спекулянтов, но не отобьют охоту к быстрым заработкам, так как текущего предложения валюты от экспорта не хватает, чтобы удовлетворить спрос на валюту для закупки импорта и для оттока капитала.

Столь стремительные колебания курсов проходили при высокой активности торгов. Причем основные обороты пришлись на окончание торговой сессии. В результате за день объем торгов долларом превысил 138,5 млрд руб., а юанем достиг 185 млрд руб., обновив максимумы за полтора месяца.

Михаил Васильев допускает, что власти будут договариваться с бизнесом об увеличении предложения валюты для стабилизации курса, но без «резких движений» в области валютного контроля. К тому же он ждет повышения ключевой ставки к декабрю на 100–200 базисных пунктов — до 14–15%. «В рисковом сценарии, если курс доллара будет приближаться к 110 руб./$, ключевая ставка может быть повышена до 17–20%»,— говорит господин Васильев. По оценке Владимира Евстифеева, ближайшей целью может стать уровень в 104–107 руб./$.

Виталий Гайдаев