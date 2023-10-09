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Коммерсантъ FM
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«Израилю не угрожает экзистенциальная опасность»

Мировые СМИ о ближневосточном конфликте

Субботнее нападение боевиков «Хамаса» на Израиль, захват заложников, ответные действия Израиля остаются в центре внимания мировых средств массовой информации. Эксперты называют нападение боевиков знаковым, разрушившим многие стереотипы и мифы, в том числе о непревзойденности израильской армии. Не сомневаясь, что победа останется за Израилем, наблюдатели рассуждают о последствиях нападения для вооруженных сил Израиля, всех израильтянах и жителях Газы. Некоторые пророчат премьер-министру Биньямину Нетаньяху судьбу Голды Меир, которая ушла в отставку после войны Судного дня.

Ракета, выпущенная по Израилю из сектора Газа

Ракета, выпущенная по Израилю из сектора Газа

Фото: Mohammed Salem , Reuters

Ракета, выпущенная по Израилю из сектора Газа

Фото: Mohammed Salem , Reuters

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Сложно подобрать слова, когда видишь кадры застреленных на улицах гражданских израильтян и одновременно радующихся этому палестинцев. Но это должен видеть весь мир, потому что субботнее нападение из сектора Газа стало реальным отражением того, как с каждым месяцем растет глобальная нестабильность. На линии огня не только Израиль — целью является весь демократический мир.

Размах атаки и первоначальный успех развеял многие иллюзии. Одна из них — то, что Израиль находится в безопасности, несмотря на свое опасное соседство. Еврейское государство может быть технологически очень развитым, однако оно все еще находится под угрозой своих жестоких соседей с севера, юга и востока.

Еще одним разрушенным мифом стало то, что палестинцы будут жить с Израилем в мире, если получат свое собственное государство. Пока «Хамас» и «Исламский джихад» (запрещена в РФ.— «Ъ») могут терроризировать и управлять палестинцами, такого не будет никогда. Израиль передал Газу палестинцам в 2005 году, но «Хамас» уже в 2007 году взял там власть и уничтожает каждого, кто мешает им добиваться своей цели — изгнать евреев со всей территории Израиля.

В ближайшие дни Израилю предстоит совершить сложный выбор. Возвращение к статус-кво, который был до субботнего нападения, кажется невозможным. Ведь «Хамас» сможет снова вооружаться, отстраивать свои тоннели и выжидать момент для новой атаки.

Что происходит в Израиле. День 3-й. Главное и карта

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The Washington Post (Вашингтон, США)

Это стало израильским 11 сентября. И подобно тому, как последствия атак 11 сентября 2001 года разошлись по всему миру — от Афганистана до Ирака, будут ли последствия атак 7 октября столь же непредсказуемыми и опасными?

Силы обороны Израиля остаются наиболее могущественной военной силой на Ближнем Востоке, и в конце концов они одержат победу. Но даже тактическая победа оставит перед Израилем вопрос: «И что дальше?» У большинства израильтян нет желания долгосрочной оккупации сектора Газа — ведь это неминуемо приведет к новым жертвам и обвинениям в военных преступлениях. Но возможности выбора сокращаются. Единственное, что точно известно,— атака «Хамаса» ухудшит жизнь самих палестинцев. Газа и так является одним из беднейших регионов на Земле, а ее бедность усугубляется израильско-египетской блокадой, цель которой — помешать «Хамасу» накапливать военный потенциал. За день до атаки в нашей газете был опубликован горький репортаж о том, насколько бедны торговцы в Газе. У них нет денег даже на грузовики, поэтому для перевозки товаров они вынуждены пользоваться ослами.

Причиной атаки «Хамаса» стало не бедственное положение людей в Газе. Сами лидеры («Хамас».— «Ъ») не страдают от лишений, а их мотивы вызваны лишь религиозным и националистическим фанатизмом. Но ужасные условия, в которых проживают люди в Газе, упрощают для «Хамаса» набор новых боевиков из молодежи, которая живет в такой нищете и отчаянии, что не видит альтернатив кроме как стать «мучениками за веру».

В целом же и израильтянам, и палестинцам придется признать, что у них нет другого выбора, как жить друг с другом в мире. Ответственные израильтяне — которые в основном не представлены в ультраправом правительстве Нетаньяху — знают, что жизнь палестинцев необходимо улучшать, чтобы предотвратить подобные проявления насилия в будущем.

Financial Times (Лондон, Великобритания)

Жестокость субботнего нападения «Хамаса» подпитывает звучащие рефреном требования по жесткому возмездию в отношении «Хамаса» и ее укрепленным позициям в Газе. Но вопрос состоит в том, насколько далеко готов зайти премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху для того, чтобы раздавить «Хамас», обеспечить освобождение заложников и послать мощный сигнал боевикам и прочим противникам в регионе после того, как столь восхваляемые вооруженные силы (Израиля.— «Ъ») были застигнуты врасплох субботним нападением. Еще более важный вопрос заключается в том, что Израиль будет делать после того, как закончит вторжение (в Газу.— «Ъ»). За исключением наиболее фанатичных сторонников жесткой линии желание реоккупировать территорию, с которой Израиль ушел в 2005 году, очень ограничено. Кроме того, власти понимают, что даже если Израилю удастся раздавить «Хамас», оставлять вакуум власти в доведенном до нищеты регионе, не гарантирует стабильности.

Haaretz (Тель-Авив, Израиль)

Ответственность за катастрофу, которая обрушилась на Израиль в праздник Симхат Тора, очевидно, несет один человек — Биньямин Нетаньяху. Премьер-министр, который так превозносил свой богатый политической опыт и незаменимую мудрость в вопросах безопасности, полностью провалился. Он не смог обнаружить опасность, к которой он сознательно вел Израиль, когда создал правительство аннексий и выселений, когда назначил Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвина на ключевые посты, когда осуществлял внешнюю политику, открыто игнорировавшую существование и права палестинцев.

Аш-Шарк аль-Аусат (Лондон, Великобритания)

Мы снова стали свидетелями еще одной бессмысленной войны в Газе после операции «Шторм Аль-Акса», которую устроил «Хамас» и другие военизированные группировки. Эти войны бессмысленны, поскольку у них нет стратегической цели. Их устраивают для обслуживания политических интересов определенных сил, за которыми стоит Иран и его союзники.

Корреспондент “Ъ” с подробностями о конфликте из Тель-Авива

Это войны торговцев, а у боевиков, которые ведут эти войны, нет конкретных планов или проектов. Может ли эта операция привести к уходу израильтян? Нет. Есть ли у политических сил (которые стоят за атакой.— «Ъ») стратегия переговоров, когда закончится война? Тоже нет.

Правда заключается в том, что «Шторм Аль-Акса» похож на захват пассажирского самолета. Благодаря этой операции в новостях будут круглосуточно говорить о «Хамасе» и его подразделениях, а сама операция, очевидно, закончится опустошающими последствиями и неминуемым страданием для палестинцев в течение ближайших десятилетий.

Tehran Times (Тегеран, Иран)

Начавшаяся в субботу операция застала Израиль врасплох по многим фронтам. Беспрецедентная атака на сионистский режим стала крупнейшей за последние 50 лет. Она направлена против захватчиков войны Йом Киппур 1973 года. Она произошла спустя 50 лет и 1 день после того, как вооруженные силы Египта и Сирии застали Израиль врасплох.

На видео видно, как бойцы палестинского сопротивления на джипах выезжают из сектора Газа и направляются к оккупированной палестинской территории впервые в современной истории — под выкрики одобрения и поддержки со стороны местных жителей. Для многих палестинцев из Газы это стало шансом вернуться на землю своих предков. Это стало не только значительным шагом вперед для палестинского сопротивления. Это стало отражением слов многих лидеров сопротивления, которые говорили, что будут вести войну на оккупированных территориях, тогда как многие аналитики в регионе смеялись над этими словами, утверждая, что это невозможно.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

На этой неделе исполнилось 50 лет с тех пор, как Израиль оказался под угрозой исчезновения после неожиданного совместного нападения Египта и Сирии, ознаменовавшего начало войны Судного дня. Ранним утром в субботу история, казалось, повторилась. Израильтяне проснулись от звуков ракет и сирен воздушной тревоги. Палестинская группировка боевиков «Хамаса» начала самую крупную военную операцию, с какой только сталкивался Израиль с того самого рокового дня в 1973 году. Но если в 1973 году это была война между армиями, то на этот раз последствия для гражданского населения с обеих сторон, скорее всего, окажутся ужасающими. Официальные лица «Хамаса» часто говорили, что они ответят Израилю «в то время и в том месте, которое сами выберут». Но начало и масштаб этого беспрецедентного воздушного и наземного нападения застали врасплох как израильтян, так и палестинцев.

Это нападение — серьезный провал разведки израильских спецслужб, которые считали, что «Хамас» не стремится к полномасштабной войне. Часть расчетов Израиля, по-видимому, заключалась в том, что «Хамас» не захочет подрывать главное экономическое достижение последних двух лет — выдачу 18,5 тыс. разрешений мужчинам из Газы на работу в строительстве и сельском хозяйстве в Израиле. Благодаря программе за последние 30 месяцев Газу покинуло больше людей, чем за первые 14 лет осады вместе взятые, и она принесла более 2 млн фунтов стерлингов в день для 2,3 млн жителей сектора, более половины из которых живут за чертой бедности. Но у «Бригады Кассама», военного крыла «Хамаса», и палестинского «Исламского джихада» были другие планы.

The Times (Лондон, Великобритания)

В отличие от войны Судного дня, когда на Израиль напали две крупные арабские армии, на этот раз Израилю не угрожает экзистенциальная опасность. Нет никаких сомнений в его военном превосходстве над «Хамасом» и другими палестинскими ополченцами, которые атаковали его из Газы. Но что касается хаоса на местах, когда команды боевиков «Хамаса» взрывают участки пограничного заграждения, а другие проникают на берег на мотопланерах и моторных лодках, проникают в Израиль под прикрытием массированного ракетного обстрела, запущенного из Газы, то это такая же ошеломляющая неудача, как и тогда.

За полвека многое было сделано для восстановления непоколебимой уверенности израильтян в своих вооруженных силах и особенно в своих разведывательных службах. Но то, что «Хамасу» удалось подготовить эту операцию, на планирование и подготовку которой потребовались бы месяцы, так что израильская разведка не пронюхала об этом, почти немыслимо. Как только пыль уляжется, что может произойти не скоро, в военном и политическом руководстве Израиля произойдет масштабная чистка… Как после войны Судного дня, которая подорвала доверие к лидерам страны и в конечном счете привела к отставке Голды Меир с поста премьер-министра.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик, Николай Зубов

Фотогалерея

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

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По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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