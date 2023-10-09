«Израилю не угрожает экзистенциальная опасность»

Субботнее нападение боевиков «Хамаса» на Израиль, захват заложников, ответные действия Израиля остаются в центре внимания мировых средств массовой информации. Эксперты называют нападение боевиков знаковым, разрушившим многие стереотипы и мифы, в том числе о непревзойденности израильской армии. Не сомневаясь, что победа останется за Израилем, наблюдатели рассуждают о последствиях нападения для вооруженных сил Израиля, всех израильтянах и жителях Газы. Некоторые пророчат премьер-министру Биньямину Нетаньяху судьбу Голды Меир, которая ушла в отставку после войны Судного дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ракета, выпущенная по Израилю из сектора Газа

Фото: Mohammed Salem , Reuters Ракета, выпущенная по Израилю из сектора Газа

Фото: Mohammed Salem , Reuters

Сложно подобрать слова, когда видишь кадры застреленных на улицах гражданских израильтян и одновременно радующихся этому палестинцев. Но это должен видеть весь мир, потому что субботнее нападение из сектора Газа стало реальным отражением того, как с каждым месяцем растет глобальная нестабильность. На линии огня не только Израиль — целью является весь демократический мир.

Размах атаки и первоначальный успех развеял многие иллюзии. Одна из них — то, что Израиль находится в безопасности, несмотря на свое опасное соседство. Еврейское государство может быть технологически очень развитым, однако оно все еще находится под угрозой своих жестоких соседей с севера, юга и востока.

Еще одним разрушенным мифом стало то, что палестинцы будут жить с Израилем в мире, если получат свое собственное государство. Пока «Хамас» и «Исламский джихад» (запрещена в РФ.— «Ъ») могут терроризировать и управлять палестинцами, такого не будет никогда. Израиль передал Газу палестинцам в 2005 году, но «Хамас» уже в 2007 году взял там власть и уничтожает каждого, кто мешает им добиваться своей цели — изгнать евреев со всей территории Израиля.

В ближайшие дни Израилю предстоит совершить сложный выбор. Возвращение к статус-кво, который был до субботнего нападения, кажется невозможным. Ведь «Хамас» сможет снова вооружаться, отстраивать свои тоннели и выжидать момент для новой атаки.

Это стало израильским 11 сентября. И подобно тому, как последствия атак 11 сентября 2001 года разошлись по всему миру — от Афганистана до Ирака, будут ли последствия атак 7 октября столь же непредсказуемыми и опасными?

Силы обороны Израиля остаются наиболее могущественной военной силой на Ближнем Востоке, и в конце концов они одержат победу. Но даже тактическая победа оставит перед Израилем вопрос: «И что дальше?» У большинства израильтян нет желания долгосрочной оккупации сектора Газа — ведь это неминуемо приведет к новым жертвам и обвинениям в военных преступлениях. Но возможности выбора сокращаются. Единственное, что точно известно,— атака «Хамаса» ухудшит жизнь самих палестинцев. Газа и так является одним из беднейших регионов на Земле, а ее бедность усугубляется израильско-египетской блокадой, цель которой — помешать «Хамасу» накапливать военный потенциал. За день до атаки в нашей газете был опубликован горький репортаж о том, насколько бедны торговцы в Газе. У них нет денег даже на грузовики, поэтому для перевозки товаров они вынуждены пользоваться ослами.

Причиной атаки «Хамаса» стало не бедственное положение людей в Газе. Сами лидеры («Хамас».— «Ъ») не страдают от лишений, а их мотивы вызваны лишь религиозным и националистическим фанатизмом. Но ужасные условия, в которых проживают люди в Газе, упрощают для «Хамаса» набор новых боевиков из молодежи, которая живет в такой нищете и отчаянии, что не видит альтернатив кроме как стать «мучениками за веру».

В целом же и израильтянам, и палестинцам придется признать, что у них нет другого выбора, как жить друг с другом в мире. Ответственные израильтяне — которые в основном не представлены в ультраправом правительстве Нетаньяху — знают, что жизнь палестинцев необходимо улучшать, чтобы предотвратить подобные проявления насилия в будущем.

Жестокость субботнего нападения «Хамаса» подпитывает звучащие рефреном требования по жесткому возмездию в отношении «Хамаса» и ее укрепленным позициям в Газе. Но вопрос состоит в том, насколько далеко готов зайти премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху для того, чтобы раздавить «Хамас», обеспечить освобождение заложников и послать мощный сигнал боевикам и прочим противникам в регионе после того, как столь восхваляемые вооруженные силы (Израиля.— «Ъ») были застигнуты врасплох субботним нападением. Еще более важный вопрос заключается в том, что Израиль будет делать после того, как закончит вторжение (в Газу.— «Ъ»). За исключением наиболее фанатичных сторонников жесткой линии желание реоккупировать территорию, с которой Израиль ушел в 2005 году, очень ограничено. Кроме того, власти понимают, что даже если Израилю удастся раздавить «Хамас», оставлять вакуум власти в доведенном до нищеты регионе, не гарантирует стабильности.

Ответственность за катастрофу, которая обрушилась на Израиль в праздник Симхат Тора, очевидно, несет один человек — Биньямин Нетаньяху. Премьер-министр, который так превозносил свой богатый политической опыт и незаменимую мудрость в вопросах безопасности, полностью провалился. Он не смог обнаружить опасность, к которой он сознательно вел Израиль, когда создал правительство аннексий и выселений, когда назначил Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвина на ключевые посты, когда осуществлял внешнюю политику, открыто игнорировавшую существование и права палестинцев.

Мы снова стали свидетелями еще одной бессмысленной войны в Газе после операции «Шторм Аль-Акса», которую устроил «Хамас» и другие военизированные группировки. Эти войны бессмысленны, поскольку у них нет стратегической цели. Их устраивают для обслуживания политических интересов определенных сил, за которыми стоит Иран и его союзники.

Это войны торговцев, а у боевиков, которые ведут эти войны, нет конкретных планов или проектов. Может ли эта операция привести к уходу израильтян? Нет. Есть ли у политических сил (которые стоят за атакой.— «Ъ») стратегия переговоров, когда закончится война? Тоже нет.

Правда заключается в том, что «Шторм Аль-Акса» похож на захват пассажирского самолета. Благодаря этой операции в новостях будут круглосуточно говорить о «Хамасе» и его подразделениях, а сама операция, очевидно, закончится опустошающими последствиями и неминуемым страданием для палестинцев в течение ближайших десятилетий.

Начавшаяся в субботу операция застала Израиль врасплох по многим фронтам. Беспрецедентная атака на сионистский режим стала крупнейшей за последние 50 лет. Она направлена против захватчиков войны Йом Киппур 1973 года. Она произошла спустя 50 лет и 1 день после того, как вооруженные силы Египта и Сирии застали Израиль врасплох.

На видео видно, как бойцы палестинского сопротивления на джипах выезжают из сектора Газа и направляются к оккупированной палестинской территории впервые в современной истории — под выкрики одобрения и поддержки со стороны местных жителей. Для многих палестинцев из Газы это стало шансом вернуться на землю своих предков. Это стало не только значительным шагом вперед для палестинского сопротивления. Это стало отражением слов многих лидеров сопротивления, которые говорили, что будут вести войну на оккупированных территориях, тогда как многие аналитики в регионе смеялись над этими словами, утверждая, что это невозможно.

На этой неделе исполнилось 50 лет с тех пор, как Израиль оказался под угрозой исчезновения после неожиданного совместного нападения Египта и Сирии, ознаменовавшего начало войны Судного дня. Ранним утром в субботу история, казалось, повторилась. Израильтяне проснулись от звуков ракет и сирен воздушной тревоги. Палестинская группировка боевиков «Хамаса» начала самую крупную военную операцию, с какой только сталкивался Израиль с того самого рокового дня в 1973 году. Но если в 1973 году это была война между армиями, то на этот раз последствия для гражданского населения с обеих сторон, скорее всего, окажутся ужасающими. Официальные лица «Хамаса» часто говорили, что они ответят Израилю «в то время и в том месте, которое сами выберут». Но начало и масштаб этого беспрецедентного воздушного и наземного нападения застали врасплох как израильтян, так и палестинцев.

Это нападение — серьезный провал разведки израильских спецслужб, которые считали, что «Хамас» не стремится к полномасштабной войне. Часть расчетов Израиля, по-видимому, заключалась в том, что «Хамас» не захочет подрывать главное экономическое достижение последних двух лет — выдачу 18,5 тыс. разрешений мужчинам из Газы на работу в строительстве и сельском хозяйстве в Израиле. Благодаря программе за последние 30 месяцев Газу покинуло больше людей, чем за первые 14 лет осады вместе взятые, и она принесла более 2 млн фунтов стерлингов в день для 2,3 млн жителей сектора, более половины из которых живут за чертой бедности. Но у «Бригады Кассама», военного крыла «Хамаса», и палестинского «Исламского джихада» были другие планы.

В отличие от войны Судного дня, когда на Израиль напали две крупные арабские армии, на этот раз Израилю не угрожает экзистенциальная опасность. Нет никаких сомнений в его военном превосходстве над «Хамасом» и другими палестинскими ополченцами, которые атаковали его из Газы. Но что касается хаоса на местах, когда команды боевиков «Хамаса» взрывают участки пограничного заграждения, а другие проникают на берег на мотопланерах и моторных лодках, проникают в Израиль под прикрытием массированного ракетного обстрела, запущенного из Газы, то это такая же ошеломляющая неудача, как и тогда.

За полвека многое было сделано для восстановления непоколебимой уверенности израильтян в своих вооруженных силах и особенно в своих разведывательных службах. Но то, что «Хамасу» удалось подготовить эту операцию, на планирование и подготовку которой потребовались бы месяцы, так что израильская разведка не пронюхала об этом, почти немыслимо. Как только пыль уляжется, что может произойти не скоро, в военном и политическом руководстве Израиля произойдет масштабная чистка… Как после войны Судного дня, которая подорвала доверие к лидерам страны и в конечном счете привела к отставке Голды Меир с поста премьер-министра.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик, Николай Зубов